Una cuenta de 923 euros en un restaurante de Italia provoca indignación y obliga a intervenir a las autoridades

Un almuerzo en el restaurante Rifugio dei Naviganti, en la isla italiana de Ponza, ha provocado un gran revuelo tras conocerse la cuenta final: 923 euros por cuatro comensales, es decir, unos 225 euros por persona. El menú incluía un entrante, cuatro platos de pasta con langosta, agua y vino. Solo la pasta con el marisco ascendió a 759 euros, mientras que dos botellas de vino blanco sumaron 120 euros.

El dueño del establecimiento, Mario Coppa, defendió los precios y aseguró que todo se ajusta a la legalidad y a la transparencia. Según explicó, la langosta se cobra a 230 euros el kilo, se presenta viva en el propio comedor con una etiqueta que indica su peso —en este caso, unos 825 gramos por pieza— y son los clientes quienes deciden si aceptan o no el plato.

A pesar de la polémica en redes sociales, no se ha presentado ninguna denuncia ante la Guardia di Finanza (fuerza especial de la policía italiana) ni tampoco en el Ayuntamiento de Ponza. El alcalde, Franco Ambrosino, confirmó que el consistorio no ha recibido quejas sobre los precios de los restaurantes de la isla.

La controversia, sin embargo, sigue viva entre turistas y usuarios de internet. Algunos consideran que el coste es desproporcionado y que debería informarse con más claridad del precio final antes de servir el plato. Otros, en cambio, señalan que en una isla como Ponza los productos frescos, en especial el marisco, tienen un coste elevado debido a la logística y al valor de la materia prima.