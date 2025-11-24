David Cameron revela que padece cáncer de próstata desde hace un año y medio

El ex primer ministro británico David Cameron ha revelado que fue diagnosticado el año pasado de cáncer de próstata tras someterse a un test PSA motivado por una entrevista radiofónica del empresario Nick Jones, fundador de Soho House, que animaba a los hombres a hacerse la prueba. Según explicó hoy desde su despacho en la Cámara de los Lores, su esposa Samantha le instó a solicitar el análisis durante un chequeo rutinario, lo que permitió detectar a tiempo un tumor que ya ha sido tratado.

Cameron relató que el resultado inicial del PSA fue “preocupantemente alto”, seguido de una resonancia con “manchas negras” y una biopsia que confirmó el diagnóstico. “Siempre temes oír esas palabras”, afirmó. El ex primer ministro señaló que decidió iniciar tratamiento sin esperar, influido por la muerte de su hermano Alexander por cáncer pancreático a la misma edad que él tiene ahora.

El ex jefe de Gobierno defendió que su experiencia debe impulsar una revisión del modelo de detección del cáncer de próstata en el NHS. Respaldó la propuesta de la organización Prostate Cancer Research para implantar un cribado dirigido a hombres de alto riesgo, combinando el test PSA con resonancias y pruebas genéticas, y aseguró que los avances tecnológicos podrían permitir ampliar el cribado en el futuro.

Cameron reconoció su incomodidad al hablar de salud íntima, pero insistió en que los hombres “no son buenos para discutir estos temas” y que su testimonio puede ayudar a salvar vidas. Actualmente, el Reino Unido no ofrece un programa nacional de cribado, después de que el comité oficial concluyera que los riesgos y costes superaban los beneficios. No obstante, nuevos ensayos clínicos evalúan métodos combinados que podrían modificar esta valoración.