Los demócratas publican 200 fotos y vídeos de la mansión de Jeffrey Epstein en "la isla de la pedofilia"

Nuevo terremoto político en Washington por el caso del empresario Jeffrey Epstein. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y vídeos inéditos de la isla privada del famoso pederasta condenado por abusos sexuales y fallecido en extrañas circunstancias en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019. Las imágenes corresponde a su mansión en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate. Este material fue tomado fotográfico fue captado por el gobierno de las citadas isla en 2020 durante el litigio civil contra el patrimonio de Epstein y en él no aparecen personas.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como "poder", "engaño" o "política". El material publicado incluye la imagen de una foto enmarcada de Epstein y Maxwell saludando al Papa Juan Pablo II, una foto que ya se había hecho pública antes. Los videos cortos son recorridos por un dormitorio, un baño, la costa, el helipuerto y la zona de la piscina.

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada. "Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y vídeos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

Los demócratas publican imágenes inéditas de la isla privada de Epstein Demócratas de la Cámara de Representantes Agencia EFE

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos. El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y Ghislaine Maxwell, su cómplice y pareja que cumple condena en la cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados. Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

Sala de la mansión de Epstein La Razón

Los documentos provienen de demandas civiles que involucran a JPMorgan, Deutsche Bank y las Islas Vírgenes. Pero los demócratas continúan pidiendo al Departamento de Justicia que publique los documentos de su investigación criminal, como lo ordenó el Congreso en la legislación con una fecha límite del 19 de diciembre. "Seguiremos publicando documentos y archivos a medida que los recibamos", declaró en redes sociales el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité de supervisión. El presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y el exsecretario del Tesoro Larry Summers se encuentran entre las figuras que asistieron a fiestas con Epstein en las últimas décadas. Sin embargo, han negado rotundamente cualquier irregularidad.

Habitación de la mansión de Epstein facilitada por el Partido Demócrata de EEUU La Razón

Ghislaine Maxwell pide salir de prisión

Mientras tanto, Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Epstein, planea solicitar de nuevo su salida de prisión y recurrir su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales, un movimiento que podría retrasar la publicación de nuevos archivos del caso Epstein. En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, su abogado, David Markus, informó de que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas.

Salón de la mansión de Epstein en su isla privada, Agencia AP

El defensor afirmó, además, que Maxwell "no toma una posición" sobre la divulgación de los archivos, pero advirtió de que publicar materiales del gran jurado con "acusaciones no probadas" podría perjudicar gravemente un posible nuevo juicio. La solicitud llega después de que el Congreso aprobara en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso Epstein y Maxwell, que aún no han sido revelados.

Trump, quien décadas atrás mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente aprobó la ley y dejó en manos del Departamento de Justicia su implementación. Maxwell, ciudadana británica, fue condenada en 2022 por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein, quien murió en prisión en 2019