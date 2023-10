Después de fracasar 13 veces, Rusia lanza con éxito su misil de propulsión nuclear Burevestnik

Rusia ha llevado a cabo un ensayo de su misil de crucero experimental de propulsión nuclear Burevestnik. La confirmación de este ensayo, previamente anticipado desde Estados Unidos, vino del propio presidente ruso, Vladimir Putin, quien dijo que el proyectil "de alcance global" tuvo éxito y no descartó la posibilidad de que Moscú reanude las pruebas de armas nucleares en el futuro. "Nadie en su sano juicio utilizará un arma nuclear contra Rusia", se jactó Putin al realizar el anuncio en la reunión anual del Club Valdai, un grupo de expertos con sede en Moscú.

Este misil tiene un alcance de 16.000 kilómetros (algunos expertos hablan incluso de 20.000) y por tanto puede golpear cualquier punto de Estados Unidos. Apodado "Storm Petrel", el Burevestnik es un misil de tierra con capacidad tanto nuclear como de propulsión nuclear. Otro de sus rasgos es el sigilo, ya que puede volar a bajas altitudes, de 50 a 100 metros, lo que permite evadir más fácilmente los radares. El Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos determinó en 2020 que este misil, una vez operativo, ofrecería a Moscú un "arma única con capacidad de alcance intercontinental", informa Reuters.

Aunque Putin no reveló el lugar en el que se efectuó el disparo de prueba, The New York Times publicó esta semana que el ensayo se habrían llevado a cabo en el enclave de Pankovo ​​en el archipiélago de Novaya Zemlya, situado en el Océano Ártico. Las imágenes de satélite tomadas a finales de septiembre mostraban varios vehículos en la plataforma de lanzamiento en la citada base ártica, incluido uno con un remolque que correspondía a las dimensiones del Burevestnik.

Los expertos creen que Rusia ha llevado a cabo al menos 13 pruebas con el misil Burevestnik entre 2017 y 2019, según un informe de Nuclear Threat Initiative. En 2017 y 2018 trascendieron al menos cuatro ensayos fallidos en Novaya Zemlya. Otra prueba en 2019 en Nenoksa, en la región de Arkhangelsk, en el extremo noroeste de Rusia, acabó en tragedia al morir varias personas al explotar el proyectil, también conocido por la OTAN como SSC-X-9 Skyfall.

Pese a que la prueba se condujo con éxito, según Putin, esto no significa que el misil pueda estar operativo pronto. Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, aseguró al Times que pasarán años hasta que el proyectil pueda ser usado por las fuerzas armadas rusas.

Enclave en el Ártico desde el que se habría lanzado el misil ruso Google Earth

Expertos militares creen que la capacidad de este misil para permanecer en el aire durante períodos largos, incluso días, podría revolucionar la estrategia nuclear al esquivar las defensas y atacar de forma impredecible.

Los cinco misiles favoritos de Putin

Putin reveló la existencia del Burevestnik en pruebas en 2018 en un discurso en el que habló también de otros sistemas de armas avanzados, incluido el Sarmat, el misil hipersónico Avangard con ojiva nuclear, el misil balístico lanzado desde el aire Kinzhal, el torpedo de propulsión y armamento nuclear Poseidon y el arma de energía dirigida por láser Peresvet.

El mandatario ruso también afirmó en el encuentro de Sochi que sus Fuerzas Armadas están cada vez más cerca de desplegar su nuevo misil balístico intercontinental con armas nucleares, el RS-28 Sarmat, cuya prueba en febrero resultó un fracaso.

Otro de los anuncios del inquilino del Kremlin tiene que ver con la seguridad global. Según Putin, no ve necesidad actualmente de propiciar cambios en la doctrina nuclear en el contexto de la guerra de Ucrania