Los drones navales de Ucrania vuelven a exhibirse: así ha sido la "Operación Atún" contra dos embarcaciones rusas

El "Grupo 13" de la inteligencia militar ucraniana (GUR) salió de pesca esta madrugada frente a la invadida península de Crimea y se cobró dos "atunes". Con esta metáfora tan oportuna ha celebrado el Ministerio de Defensa ucraniano el exitoso ataque a dos lanchas rápidas de asalto de la flota militar rusa, hundidas por sus eficaces drones de ataque marinos Magura V5.

La "Operación Atún", que debe su nombre a la denominación de las dos embarcaciones destruidas, las KS-701 Tunets ("atún" tanto en ruso como en ucraniano), no estuvo exenta de riesgos, ya que tras percibir el ataque el Ejército ruso desplegó hasta en 32 ocasiones aviones de combate, en particular Su-27/30/35, MiG-29, Be-12, An Helicópteros -26 y Ka-27 /29 y Mi-8, según explica el GUR en un comunicado.

También se emplearon armas cortas y cañones de 30 mm para intentar repeler el ataque. Todo fue inútil, porque las dos embarcaciones terminaron hundidas.

El ataque se produjo en las proximidades de la bahía de Uzka, y fue grabado por las fuerzas ucranianas, que han subido a las redes un vídeo al que no le falta la ambientación musical para dar más ánimos a su causa.

Este exitoso ataque confirma la eficacia de los drones navales de la inteligencia militar ucraniana y en especial de este Grupo 13, que desde principios de 2024, según Ucrania, ha destruido con la ayuda de los Magura V5 el barco de misiles "Ivanovets" , el gran barco de desembarco "Cesar Kunikov" , la corbeta " Sergei Kotov" o la patrullera de alta velocidad "Mongoose", además de tres lanchas de ataque.