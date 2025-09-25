Ecuador revive el fantasma de la violencia en las cárceles con una reyerta mortal entre reclusos

Al menos 17 fallecidos dejó un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según reportes policiales preliminares proporcionados al portal Primicias.

"La información preliminar de la Policía indicó que el enfrentamiento ocurrió entre reos de bandas enemigas. Tras una nueva actualización, una fuente policial confirmó a Primicias que el motín deja 17 muertos, hasta el momento", señaló la información.

Ni el Ministerio del Interior ni la institución encargada de las prisiones (SNAI) han confirmado oficialmente la información, mientras familiares de los presos han señalado en redes sociales que los disturbios empezaron a las 03:00 hora local (08:00 GMT) de este jueves.

El medio añadió que "habría más víctimas en otros pabellones", por el enfrentamiento entre reos, que ocurre después de que el pasado lunes otra riña entre presos dejara catorce fallecidos en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú

Ese hecho violento ocurrió durante la madrugada e incluyó fuertes explosiones y varios disparos.

La Policía informó entonces que guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia desatada al escuchar los disparos en el enfrentamiento entre reos de dos pabellones. Un guía recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido.

Al llegar las unidades de élite de la Policía, constataron que en uno de los pabellones había catorce personas fallecidas, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 al país bajo "conflicto armado interno" y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.

Las masacres en las cárceles ocurren en momentos en que las fuerzas del orden están concentradas en controlar la seguridad del país ante el paro nacional convocado por los indígenas por el alza del costo del diésel a raíz de la eliminación del subsidio a ese combustible.