"Eggflation": los huevos, un alimento de lujo en EE UU

Una gallina pasea opulenta por el corral luciendo un costoso bolso de marca y joyas de oro que cuelgan de su cuello. En el cartel más abajo se lee: «así pasean desde que ha subido el precio de los huevos». Son los memes que corren por las redes sociales en Estados Unidos después de que este alimento se haya convertido en un producto de lujo ante la falta de subsistencias.

Estados Unidos no tiene huevos, y la situación es cada vez más crítica. La gripe aviar, que afecta a las aves del país desde hace casi dos años, se ha agudizado y ya se han sacrificado más de 156 millones de aves, según los datos de la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense. Las extremas medidas para paliar la epidemia, cada vez que se detecta una gallina infectada se mata a todas a su alrededor para evitar la propagación del virus, no están solucionando el problema, y las consecuencias las están sufriendo los consumidores. La docena de huevos, que hasta hace poco costaba entre $8 (7,35 euros) y $9 dólares, ahora supera los $12 (11,03 euros), y eso si se consiguen encontrar subsistencias, porque en muchos establecimientos ya no tienen desde hace semanas. En algunos supermercados, como la conocida cadena «Whole Food», se ha limitado la compra a una docena por persona, y en barrios como Harlem o el Bronx, donde proliferan los pequeños comercios particulares, sus dueños los están vendiendo por unidades, un solo huevo puede llegar hasta los $2 dólares. En las cafeterías y bares, si se pide un plato con este alimento, automáticamente se le añade un dólar adicional a la cuenta final.

Los productores y repartidores de huevos temen por sus mercancías, porque se están produciendo varios robos. Uno de los últimos ha ocurrido en el estado de Pensilvania, donde se atracó hace unos días un camión con 100.000 unidades por valor de $40,000 dólares. La empresa se ha visto obligada a contratar un equipo de seguridad hasta que la situación mejore, algo que podría demorarse más de lo esperado. Este año se espera un aumento del 41% en el precio de los huevos, lo que podría seguir empujando la inflación.

La situación lejos de mejorar empeora porque empieza a extenderse incluso en animales de compañía como perros y gatos, así lo ha contado a LA RAZÓN la doctora Ann Hobenhaus, especialista en oncología en el Schwarzman Animal Medical Center, «se está viendo gradualmente como más personas y otros animales se están infectando así que ahora mismo es una situación muy preocupante para los veterinarios y los expertos y médicos de salud». A nivel nacional, 70 personas han contraído el virus, «la mayoría de ellas son trabajadores de la industria», y en enero se registró la primera muerte en el estado de Luisiana, un hombre de 65 años. A la doctora Hobenhaus le preocupa la solución del problema «porque el virus sigue cambiando, y por tanto puede infectar a más aves, personas y animales. Creo que esa es ahora la mayor preocupación en EE. UU., la mutación de este virus».

En medio de la preocupación, hay quien ha visto una oportunidad de negocio como la empresa «Rent the Chicken», que alquila dos gallinas durante 6 meses por $500 dólares con todo lo necesario para mantenerla (jaula, comida e instrucciones para su cuidado). «Estamos recibiendo unas cinco veces más peticiones de lo que normalmente teníamos en un día», explica a LA RAZÓN su propietaria y co-fundadora Jenn Tompkins. Pero aquí también hay que tener cuidado, «se ha recomendado a quienes tienen gallinas en sus jardines que no coloquen comederos para pájaros y que se evite el contacto con aves muertas y silvestres, porque incluso se puede transmitir de animal a persona», aclara a LA RAZÓN la doctora Hobenhaus.

Donald Trump, que lleva semanas enfrentándose con medio mundo, no ha tenido éxito pidiendo ayuda a otros países. Hasta el momento solo Turquía y Corea del Sur parecen haber aceptado importar huevos a EE UU, lo que podría reducir los precios. Pero hasta entonces, el contrabando de este alimento tan básico ha crecido en la frontera sur del país. La «eggflation», como se le llama ya (algo así como huevoflación, en español) está enviando a los comerciantes estadounidenses a México, donde la docena de huevos cuesta solo $2 dólares. La importación de huevos frescos y crudos está prohibida debido a las preocupaciones sobre enfermedades, pero a pesar de las multas de hasta $300 dólares, y $10 mil en caso de reincidir, las intercepciones de personas que querían cruzar con huevos en la frontera han aumentado más del 150% en las últimas semanas.