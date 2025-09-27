Elecciones en el paraíso: Seychelles decide en las urnas si reelige a su presidente

El pueblo de Seychelles vota este sábado en unas elecciones para elegir a un nuevo líder y al Parlamento, con el presidente Wavel Ramkalawan buscando un segundo mandato en el país más pequeño de África.

El principal rival político de Ramkalawan, Patrick Herminie, del Partido Unido de Seychelles, es un veterano legislador y fue presidente del Parlamento entre 2007 y 2016.

Las urnas abrieron a las 7 de la mañana, en una señal de lo que se esperaba fuera una alta participación electoral en este paraíso turístico, donde el presidente es elegido para un mandato de cinco años.

Largas filas se formaron en muchos centros de votación en todo el país el sábado. Las autoridades electorales dijeron que todas las mesas abrieron a tiempo y que la votación transcurría con normalidad.

Ramkalawan, un sacerdote anglicano que más tarde se involucró en la política, se convirtió en 2020 en el primer líder opositor desde 1976 en derrotar al partido gobernante, tras presentarse por sexta vez a la presidencia.

El partido gobernante, Linyon Demokratik Seselwa, hizo campaña en torno a la recuperación económica, el desarrollo social y la sostenibilidad medioambiental.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos principales contendientes pasarán a una segunda vuelta. Poco más de 77.000 personas están registradas para votar en Seychelles.

El archipiélago de 115 islas en el océano Índico se ha convertido en sinónimo de lujo y turismo ecológico, lo que ha colocado a Seychelles en la cima de la lista de los países más ricos de África por producto interior bruto per cápita, según el Banco Mundial.

La economía también ha impulsado el crecimiento de una clase media y la oposición al partido gobernante.

Una semana antes de las elecciones, activistas presentaron un recurso constitucional contra el gobierno, cuestionando una reciente decisión de otorgar un arrendamiento a largo plazo de parte de la isla Assomption, la más grande del país, a una empresa catarí para el desarrollo de un hotel de lujo.

El arrendamiento, que incluye la reconstrucción de una pista de aterrizaje para facilitar el acceso de vuelos internacionales, ha generado una amplia crítica, ya que se percibe que el acuerdo favorece intereses extranjeros sobre el bienestar a largo plazo de Seychelles y su soberanía territorial.

Con un territorio que se extiende por unos 390.000 kilómetros cuadrados (150.579 millas cuadradas), Seychelles es especialmente vulnerable al cambio climático, incluidas la subida del nivel del mar, según el Banco Mundial y el Grupo de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Otra preocupación para los votantes es la creciente crisis de drogas. Un informe de Naciones Unidas de 2017 describió al país como una importante ruta de tránsito de estupefacientes. El Índice Global de Crimen Organizado de 2023 señaló que la nación insular tiene una de las tasas más altas del mundo de adicción a la heroína.

Se estima que 6.000 personas, de la población total de 120.000 habitantes de Seychelles, consumen la droga, mientras que analistas independientes dicen que las tasas de adicción se acercan al 10%. La mayoría de la población vive en la isla de Mahé, donde se encuentra la capital, Victoria.

Los críticos señalan que Ramkalawan ha fracasado en gran medida a la hora de controlar la crisis de drogas. Su rival, Herminie, también fue criticado por no lograr reducir las tasas de adicción cuando ejerció como presidente de la Agencia Nacional para la Prevención del Abuso de Drogas y la Rehabilitación entre 2017 y 2020.