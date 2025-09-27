Escándalo familiar en Reino Unido: un hombre descubre que su “hermano” es en realidad su hijo

En un caso sin precedentes, un tribunal de familia británico ha dictado una sentencia que desafía los conceptos tradicionales de filiación, otorgando la custodia legal a Logan Gifford en un proceso marcado por la ambigüedad genética y un complejo historial de abusos.

Las pruebas de ADN presentaron un escenario inusual, con dos hombres compartiendo un 9,99% de coincidencia genética con el adolescente involucrado, lo que impidió determinar científicamente quién era el padre biológico. A pesar de esta incertidumbre, el juez Vinceen Ochoa basó su veredicto en criterios de responsabilidad y cuidado, destacando la ausencia de colaboración por parte de Theadore Gifford y la dedicación constante de Logan hacia el menor, quien además vive con una discapacidad.

La madre, Doreene Gifford, registrada como delincuente sexual tras cumplir una condena de nueve años, no pudo continuar el proceso por razones personales. Su historial de agresiones sexuales añadió una capa de complejidad al caso, que ya estaba marcado por el trauma familiar.

Logan, quien en el pasado denunció abusos por parte de su madre, expresó que la resolución representa un cierre emocional, tanto para él como para el menor. “Esto no es solo justicia, es reparación”, afirmó.