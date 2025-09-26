Condenan a ocho años de prisión a una empleada de guardería por arañar, pellizcar y patear 21 bebés

Roksana Lecka, una joven de 22 años, ha sido condenada a ocho años de prisión por maltratar a 21 bebés en dos guarderías de Londres, Reino Unido. La sentencia, dictada en el Kingston Crown Court, evidencia una serie de agresiones deliberadas y sádicas contra menores indefensos.

Las pruebas presentadas incluyeron grabaciones de videovigilancia que documentaron de manera explícita los abusos cometidos en la guardería Riverside Nursery y Little Munchkins Montessori Nursery. El tribunal reveló detalles sobre las múltiples agresiones, donde Lecka ejerció violencia física contra bebés de manera premeditada. La jueza Sarah Plaschkes KC caracterizó su conducta como criminal y sádica, destacando la premeditación con la que actuaba, verificando que nadie la observara antes de agredir a los menores.

La investigación policial, calificada como compleja, determinó que las víctimas eran bebés, siendo el más pequeño de apenas 10 meses. Lecka fue hallada culpable de siete cargos de crueldad contra menores de 16 años y condenada por 14 cargos adicionales.

Las agresiones documentadas incluyeron pellizcos bajo la ropa, empujes violentos, golpes, patadas, tirones de orejas y pelo, y acciones que causaron hematomas persistentes en los pequeños. Durante el juicio, los jurados y padres mostraron consternación al observar las imágenes de los menores sufriendo.

La defensa de Lecka intentó atenuar su responsabilidad apelando a su juventud y alegando problemas personales como el consumo de cannabis, estrategia que no logró modificar la percepción del tribunal sobre la gravedad de sus acciones. Lecka no solo enfrentará ocho años de prisión, sino que tiene prohibido trabajar nuevamente con niños, una decisión que busca prevenir futuros incidentes y proteger a la infancia más vulnerable.