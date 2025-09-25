Esta fuerte marejada destroza los ventanales y se lleva por delante a los huéspedes de un hotel en Hong Kong

El paso del tifón Ragasa por el sudeste asiático ha dejado un fuerte impacto en Hong Kong y Taiwán, donde millones de personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Con vientos que superaron los 200 km/h, el ciclón paralizó aeropuertos, canceló cientos de vuelos y provocó cortes de electricidad en amplias zonas.

Las autoridades locales confirmaron que Ragasa ha sido uno de los tifones más potentes de los últimos años, con daños en infraestructuras, caída de árboles y graves interrupciones en el transporte público. En Taiwán, además, las fuertes lluvias asociadas al ciclón generaron crecidas repentinas en varios ríos, lo que obligó a reforzar los operativos de emergencia.

En Hong Kong, el gobierno activó la alerta máxima y recomendó a la población permanecer en lugares seguros. Numerosos comercios y oficinas cerraron, mientras que los equipos de rescate trabajaron a contrarreloj para atender a las personas afectadas.

El vídeo abrumador que muestra la fuerza del tifón

En medio del caos, se ha hecho viral un vídeo del Hotel Fullerton Ocean Park, ubicado junto al mar en Hong Kong, que muestra cómo la marejada ciclónica rompió las puertas de vidrio de la entrada principal, inundando parte del establecimiento y evidenciando la fuerza del tifón.