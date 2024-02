El Estado Islámico acusa Hamas de haber atacado a Israel para su propia supervivencia

El Estado Islámico (Isis, Daesh) lo tiene claro. En un artículo publicado en “La Voz de Khorasan”, editado por el ISPK, su franquicia para Afganistán y Pakistán, señala a Hamas como la organización culpable de lo que les ocurre a los palestinos y les acusa de haber provocado la actual guerra con el sólo fin de sobrevivir y siempre a las órdenes de los planes expansionistas de Irán.

“La falsedad y la hipocresía dominan la escena, empezando por Hamás, la rama palestina de la "Hermandad Equivocada". No era necesario esperar a la brutal reacción del "tirano" sionista judío para comprender que su último ataque acababa de desatar el infierno en la Franja de Gaza, sin ninguna ganancia mínima para la causa musulmán-palestina. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Para qué? La respuesta es triste pero simple: para asegurar su supervivencia. Hamas se ha convertido en una costilla de la Rafidah (el que rechaza) iraní dentro del supuesto "eje de la resistencia", al igual que Hezbollah en el Líbano, el conjunto de milicias Rafidah en Sham e Irak, los hutíes en Yemen, así como otros grupos de títeres armados en la Franja de Gaza”, señala la publicación.

“Todos juntos, afirman estar luchando por la liberación de Palestina, pero el "eje" es solo una mera herramienta maniobrada por el "tirano" jomeinista para perseguir sus ambiciones hegemónicas frente a la contraparte sionista judía, el único competidor que queda, con el que finalmente ha llegado el momento de la partición de la región”, subraya.

Explica que “la ejecución de la operación "Inundación de Al Aqsa" por parte de Hamás ha dado inicio a este proceso; y la Franja de Gaza – destinada a volver a estar bajo la ocupación sionista judía y la colonización de los colonos, según los deseos de larga data de Netanyahu, está siendo utilizada como moneda de cambio por el jomeinista iraní a cambio del reconocimiento del Líbano. Yemen, Irak y parte de la farsa, como pertenecientes a su legítima esfera de influencia”.

“Hamás está sirviendo a los propósitos no sólo de la Rafidah iraní, sino también del "enemigo" sionista. Lamentablemente, el nivel de ignorancia y ceguera es tal que este grupo de munafiqun (hipócritas) y traidores del Islam y de la causa musulmán-palestina se hacen pasar por verdaderos muyahidines en la percepción de los musulmanes de todo el mundo, que incluso han comenzado a considerar a los hutíes Rafidah en Yemen como héroes”.

No se olvidan los yihadistas de Qatar que, según ellos, “sigue jactándose de no participar en la entente sionista-árabe, y de ser el único paladín de la causa musulmana-palestina que queda. Sin embargo, las recientes reuniones cordiales con representantes del "tirano" sionista judío han demostrado (o confirmado) que también Qatar va a ser incluido en la traición árabe. El papel de Qatar en la negociación de un alto el fuego y la ayuda financiera proporcionada a los palestinos en la Franja de Gaza no son más que una operación de relaciones públicas promovida a través del engaño y la propaganda mediática de Al-Jazeera".

Recuerda que los los "multimillonarios" de la "dirección política" de Hamás están protegidos en Doha (capital de Qaatar), como Ismail Haniyeh y Khaled Mashal, y no se han vuelto “contra sus anfitriones, que son cómplices tanto como los otros "tiranos" árabes de la impactante cantidad de destrucción, sufrimiento e injusticia causada por los sionistas al pueblo palestino en la Franja de Gaza”.

“Qatar tiene el pie derecho en la "Pax Judaica" y el izquierdo en el supuesto "eje de la resistencia", y podemos apostar que en el camino actuará como un "mediador de paz" también entre los "tiranos" jomeinistas y los sionistas judíos, con la bendición de los crédulos cruzados cristianos, particularmente de los EE.UU., que ya ha estado utilizando Doha como un enlace para "mediar" con el murtaddin talibán en Khurasan (Afganistán)”.