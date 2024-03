El Estado Islámico selecciona una serie de lecturas para sus yihadistas con el fin de convencerles que actúan en nombre de Alá

“Los musulmanes están entre el martillo de la democracia y el yunque de la dictadura”. Muchas personas se preguntan qué puede llevan a un reducido grupo de fieles de esta religión a cometer a diario crímenes atroces, algunos de ellos contra quienes profesan otras creencias, singularmente los cristianos. La respuesta, el adoctrinamiento hasta convertirlos en fanáticos.

LA RAZÓN publicó hace unos días la lista de manuales de armas y explosivos que deben consultar los terroristas, pero eso no sería posible si previamente no hubieran sido fanatizados para hacerles creer que no son vulgares terroristas y asesinos, sino poco menos que “soldado de Alá” destinados a impartir justicia en la Tierra.

Para confirma todo esto, basta hacer un repaso de las lecturas obligadas que deben realizar los miembros del Estado Islámico (Isis, Daesh), según lo publicado estos días en sus redes sociales.

Además del título que encabeza esta noticia, cabe destacar los siguientes:

-- Municiones, o lo que un muyahid ignorante no puede llevar (muy conveniente para que no les pillen).

--Un medio de servir y participar en la yihad.

--Cuidado con los métodos modernos para enfrentar al Islam

--Hechos con los que Dios apresuró su castigo en este mundo.

--Apoderarse del dinero de los politeístas (robar, en una palabra).

--Corregir la falta de conocimiento integral

--Aclaración sobre la sentencia de excusar a los politeístas por ignorancia (de lo que cabe deducirse que los adecuado es asesinarlos).

--Administración y organización en el Islam.

--La yihad es la tierra del conocimiento y del trabajo.

--La guerra contra el Islam.

--El Imperio Otomano en la balanza del Islam.

--La doctrina de combate, el arma de los muyahid.

--Las cuatro escuelas de jurisprudencia.

--El enfrentamiento es la lucha con Satanás y su partido.

--Obligaciones esenciales que todo hombre y mujer musulmanes debe conocer.

--La vestimenta de Satanás.

--Directivas educativas e incitación yihadista

--Nuestra guerra aún no ha comenzado.

--Otoño del orden mundial.

--Una explicación completa de la adoración solo a Dios.

--Imágenes de Jihad al-Sahaba (Escuadrón de Operaciones Especiales)

--Factores de victoria y empoderamiento.

Y así un largo etcétera que incluye también: “¿Por qué Dios hizo ley?; ¿Nuestro Corán o su constitución?; ¿Cuál es el enfrentamiento entre el Islam y Occidente?; El acercamiento de los extraños al enfrentar la ignorancia; Hacia una conciencia del movimiento islámico; La teoría de la victoria en el Islam; El hombre entre el materialismo y el Islam, etcétera.

De lo que se trata es lograr imbuir en los yihadistas un pensamiento único, lo que no siempre se logra, porque, como ocurre siempre en las bandas terroristas, es relativamente fácil entrar, pero muy difícil salir. De ahí, las inmensas cantidades que Isis importaba de captagón, una droga que inhibe el temor ante el combate y convierte al sujeto en una especie de zombie dispuesto a todo. Recientes informes publicados en prestigiosos portales de investigación aseguran que los terroristas de Hamas involucrados los atentados contra Israel del 7 de octubre estaban drogados con captagón , un tipo de metanfetamina producida por Hezbolá y Siria. MatZwieg , director senior de políticas de FDD Action, afirmó que “el comercio a escala industrial de captagon –durante décadas una droga ampliamente utilizada en la guerra– ha sido una lucrativa fuente de fondos para el régimen de Assad y la financiación de Hezbollah. Tiene sentido que Hamás quiera utilizar estas drogas no sólo para la guerra sino como una fuente adicional de fondos”.