El Estado Islámico sentencia a Al Qaeda: "Sois unos traidores"

El Estado islámico ha sentenciado a Al Qaeda, con la que mantiene una feroz batalla por la primacía del yihadismo mundial: Sois unos traidores. Cabe recordar que fueron los primeros los que se escindieron de los segundos. A través de su canal Al Azaim, ha difundido una nota, acompañada de una fotografía, en la que, bajo el título de “Traidores”, dice que "Al Qaeda ha escrito su propia historia, una historia de búsqueda del poder a expensas de los planes de Alá para la Umma (revelación). La historia habla con claridad y cuenta una historia de oportunismo, de compromisos con el kufr (infieles) en virtud de ganar el poder para sus propios fines”.

“Al Qaeda se ha promovido a sí misma como partidaria de los movimientos locales en la región de Oriente Medio y el Norte de África, aprovechando y fortaleciendo las relaciones con los líderes locales para tratar de insinuarse en sus comunidades y construir silenciosamente su legitimidad sobre el terreno, fingiendo estar interesada en resolver los problemas y preocupaciones locales”.

“En lugar de unirse a nosotros en la búsqueda de un solo objetivo, luchó contra nosotros. De hecho, su retórica sobre la lucha contra el enemigo distante (Estados Unidos y los cruzados) y el enemigo vecino (los regímenes apóstatas) por igual es solo ficticia. Durante los últimos años, al-Qaeda se ha centrado solo en las luchas locales, compitiendo con nosotros por seguidores y financiación”.

“Cuando establecimos el Estado Islámico en 2014, en lugar de unirse a nosotros y construirlo juntos en nombre de Alá, lucharon contra nosotros porque no querían ceder su poder”. “Están sedientos del mismo poder del que están sedientos nuestros enemigos, y para alcanzarlo, están dispuestos a traicionar el nombre de Allah y el de todos aquellos muyahidines reales que pensaban que estaban luchando en su nombre. No podemos confiar en ellos, no se puede confiar en ellos. Por lo tanto, a Al Qaeda le quedan dos opciones: o se disuelve y sus militantes se unen al Califato islámico como verdaderos muyahidines o está destinada a enfrentarse a la humillación final a la que se enfrentan todos los traidores de la historia islámica”.