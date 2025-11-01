Estampida mortal en Andhra Pradesh: caos, gritos y fe rota en el templo de Sri Venkateswara

Lo que debía ser una jornada de devoción se convirtió en una pesadilla. Miles de fieles acudieron este sábado al templo indio de Sri Venkateswara Swamy, conocido como el Chinna Tirupati, para celebrar el día sagrado de Ekadashi. Pero la multitud fue demasiado. La falta de espacio, los empujones y el pánico colectivo provocaron una estampida que terminó con al menos 10 muertos y varios heridos.

Desde primeras horas del día, el templo estaba lleno. Según las autoridades, unas 25.000 personas se reunieron para la festividad, aunque el recinto no tenía capacidad para tanto público. Las vallas metálicas cedieron bajo la presión de la multitud, y el griterío se apoderó de la entrada principal. Testigos describen momentos de horror.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de personas atrapadas contra las barandillas, tratando desesperadamente de escapar entre empujones y caídas.

Equipos de emergencia y fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar, pero el pánico había hecho imposible cualquier control. Familias enteras se separaron, algunas tratando de sacar a sus seres queridos entre cuerpos y escombros. Un agente de policía afirmó que la gente se desbordó, nadie escuchaba, sólo querían salir.

Varios templos cercanos y hospitales locales se habilitaron para atender a los heridos. Algunos familiares intentaron reanimar a las víctimas por su cuenta antes de la llegada de los paramédicos.

El Primer Ministro Narendra Modi expresó su pesar en la red social X y escribió que le duele profundamente la tragedia en el templo de Venkateswara. Aseguró que sus pensamientos están con las familias de las víctimas y que los heridos recibirán toda la ayuda posible.

El Jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, calificó el incidente como devastador y desgarrador. Ordenó una investigación inmediata y pidió a los funcionarios locales permanecer en el lugar para supervisar las labores de rescate y asistencia médica. En su mensaje agregó que nadie debería morir en un acto de fe y que esta tragedia no puede repetirse.

En Srikakulam, el aire huele a incienso y a luto. Los rezos continúan, pero ahora en voz baja, entre lágrimas. El santuario, que durante años ha atraído a miles de devotos, se ha convertido hoy en símbolo de dolor y reflexión