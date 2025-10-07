Este es el primer país africano y árabe en operar un avión de quinta generación distinto al F-35

Una tabla de precios filtrada del conglomerado estatal ruso de armas Rostec revela que Moscú tiene previsto entregar dos cazas Su-57 de quinta generación a Argelia antes de finales de año. Medios estatales argelinos publicaron a primeros de año que los primeros cazas furtivos Su-57 llegarían al país antes de enero. Argelia es el principal cliente del nuevo caza ruso.

La adquisición de cazas de quinta generación por parte de Argelia se produce en un momento en que Turquía e Israel han seguido reforzando las capacidades de defensa de su vecino Marruecos -principal enemigo de Argelia- y desplegando fuerzas en el país.

Argelia sigue siendo el único Estado en Oriente Medio y el Magreb que ha invertido considerablemente en capacidades avanzadas de defensa aérea de proveedores no occidentales, con su red de radares y sistemas de misiles tierra-aire, así como sus flotas de cazas e interceptores, todos ellos procedentes de China y Rusia.

Las entregas del Su-57 a Argelia tienen importantes implicaciones más allá de África y el Mediterráneo Occidental, asegura el medio Military Watch, y convertirá a Argelia en el primer país del mundo en importar un caza de quinta generación distinto del F-35, y en el primer país de África o del mundo árabe con dicha capacidad.

Con esta adquisición, Argelia operará los cinco nuevos cazas rusos de cuarta generación y de quinta generación, incluyendo el MiG-29M/35, el Su-30MKI/A/SM, el Su-34, el Su-35 y el Su-57. Se espera que Argelia recibirá más cazas Su-57 en 2026-2027 para completar un pedido inicial de 14 cazas. En agosto de 2024 se inauguraron nuevas instalaciones en la planta de aviación de Komsomolsk-on-Amur, en el Lejano Oriente ruso, para la producción del Su-57, lo que aumenta la posibilidad de que el aumento de la tasa de entrega se vea facilitado en gran medida por esta expansión.

Analistas militares consideran que la posible llegada del F-35 a Marruecos y la incorporación del Su-57 a Argelia acentuarían la carrera armamentística en el norte de África, donde ambos países buscan mantener la superioridad aérea.