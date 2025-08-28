Esto es todo lo que se sabe sobre Robin Westman, autora del tiroteo de Minneapolis

Robin Westman, identificada por las autoridades como la autora del ataque armado contra la escuela católica Annunciation de Minneapolis, tenía 23 años y una historia personal marcada por la conflictividad identitaria y las obsesiones violentas. Según documentos judiciales, en 2020 cambió legalmente su nombre de Robert a Robin, alegando que "se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación".

Aunque inicialmente el director del FBI se refirió a Westman como hombre, las autoridades confirmaron su identidad transgénero y están investigando si esto estaba relacionado con los motivos del ataque.

Su huella digital

Westman dejó un rastro digital perturbador a través de videos publicados en un canal de YouTube que ya ha sido eliminado por la plataforma, donde expresaba su "obsesión mórbida" con tiroteos masivos anteriores, especialmente el de Sandy Hook. En estos materiales, mostraba armas decoradas con consignas violentas que incluían "matar a Donald Trump", mensajes antisemitas y referencias al Holocausto, junto a insultos contra católicos y musulmanes. Los cuadernos escritos parcialmente en alfabeto cirílico contenían diagramas detallados de la iglesia atacada y reflexiones sobre depresión y suicidio. Uno de los videos, programado como manifiesto póstumo, incluía un curioso mensaje para su familia: "No espero perdón... pido disculpas por los efectos que mis acciones tendrán en sus vidas".

La conexión de Westman con la institución atacada añade otra capa al caso: su madre trabajó en la misma desde 2016 hasta su jubilación en 2021, aunque se desconoce el carácter exacto de esta relación. Vecinos describieron a la familia como "gente muy amable", lo que contrasta con la violencia premeditada del ataque. Westman había visitado la escuela la semana anterior al tiroteo, aparentemente investigando el terreno.