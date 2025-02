Europa se prepara para responder si Trump cumple sus amenazas de guerra comercial

Los líderes europeos reunidos en la capital comunitaria, en su primer encuentro de este tipo tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se debaten entre la prudencia y la necesidad de mostrar los dientes, en una nueva era de fuerte competencia geopolítica. “Si EEUU y Europa inician una guerra comercial, el que se reirá será China”, ha declarado la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas tras explicar que “no hay ganadores” en las contiendas comerciales.

La amenaza del nuevo presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones europeas no ha sido una sorpresa en la capital comunitaria, pero eso no significa que el vértigo no se apodere de muchas capitales que temen una cruenta guerra de consecuencias imprevisibles.

Dentro de los líderes más conciliadores, el canciller alemán, Olaf Scholz quien ha asegurado que las subidas arancelariasserían “malas para Estados Unidos y para Europa” y que por lo tanto, es necesario colaborar con Washington para resolver la situación. “No quiero empezar una guerra, quiero empezar negociaciones”, ha asegurado también, el primer ministro finlandés, Peteri Orpo.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, también ha pedido “hacer todo lo posible” para evitar guerras comerciales “innecesarias y estúpidas”. A pesar de esto, Tusk también ha aconsejado al resto de sus colegas europeos “no perder de vista nuestros intereses, no perder el respeto y la confianza en nosotros mismos”, ante unas eventuales negociaciones con “nuestros amigos norteamericanos”.

Uno de los temores reside en que la nueva administración estadounidense elija cuidadosamente a qué productos imponer tarifas para golpear a ciertos sectores, pero no a todos, y conseguir de esta manera dividir a los Veintisiete.

Dentro de aquellos que consideran que no hay que poner la otra mejilla sino actuar unidos y con contundencia , la postura del presidente francés Emmanuel Macron. El inquilino del Elíseo apunta a responder a Trump con su misma moneda. “Si fuéramos atacados en los temas comerciales, Europa como potencia que es, deberá hacerse respetar y reaccionar”, ha declarado.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, cuyo país se encuentra sumido en una grave disputa con Trump sobre el futuro de Groenlandia también ha abogado por una “respuesta colectiva robusta”, en caso de que la Casa Blanca cumpla sus amenazas. “La respuesta a las tarifas es responder de la misma manera”, ha asegurado sin rodeos el primer ministro de Luxemburgo Luc Frieden.