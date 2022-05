Una experta del cáncer habla sobre el estado de salud de Putin y explica la enfermedad: “Se ve claro”

Leucemia, Parkinson... Son muchas las enfermedades que se han planteado como hipótesis después de que salieran los primeros rumores sobre el estado de salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin. A principios de la invasión rusa a Ucrania, el pasado 24 de febrero, el líder ruso se ausentó durante unos días, lo que llevó a la “preocupación” sobre su situación.

A partir de entonces, aparecieron numerosas imágenes, fuentes y vídeos que han hecho que cobre fuerza la teoría de una grave enfermedad de Putin. El último, el audio de un oligarca ruso -que se hacía llamar “Yuri” para proteger su identidad- ligado al Kremlin en el que confirmaba que el mandatario ruso tenía cáncer en sangre.

La grabación fue desvelada por New Lines. El medio aseguró que la condición que le dijo el magnate para traicionar la confianza del mandatario era que no se desvelaran las verdaderas identidades, en protesta por la guerra en Ucrania.

Por otro lado, El general de división Kyrylo Budanov, de 36 años, afirmó que ya se ha puesto en marcha un golpe de Estado para derrocar a Vladimir Putin y que Rusia perdería la guerra a finales de este año. El jefe de la inteligencia ucraniana dijo que se podría producir a finales de verano, concretamente, en “la primera quincena de agosto”. “Habrá un punto de inflexión que supondrá la destitución de Putin como presidente”.

Putin fue el gran ausente del partido de la Liga de Hockey Nocturno en el que “se esperaba que compitiera”. Según explicó East2West News, era la segunda vez desde 2012 que no acudía. Solo un mensaje suyo, en el que decía “que gane el mejor, les deseo buena suerte” apareció como razón para que el líder ruso no apareciera en aquel encuentro.

También dio signos de enfermedad en el desfile del Día de la Victoria, el pasado 9 de mayo. Su forma de caminar con el brazo izquierdo inmóvil, así como el brazo derecho se balanceaba, tal y como explicaba The Sun, hacían ver que algo no andaba bien con el presidente ruso.

El “Día de la Victoria” fue el día en que Putin 🇷🇺 volvía a mostrar al mundo que esta enfermo. Que lleva una manta sobre su regazo, contrario a los veteranos de la WWII que le superan en años. pic.twitter.com/KykELcV1OS — (((Tania R))) PhD. (@TaniaGRM) May 9, 2022

“Los observadores que estudiaron imágenes recientes de Putin notaron que sus piernas parecían estar en constante movimiento y parecía sentir dolor mientras se agarraba al reposabrazos de una silla”.

El politólogo y profesor Valery Solovey, exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, declaró el pasado mes de febrero en una entrevista que Putin tiene cáncer y también síntomas de la enfermedad de Parkinson.

Ahora, según el diario neoyorquino, a Putin se pudieron ver manchas oscuras en sus mejillas que pueden haber sido enmascaradas por el maquillaje. Esas manchas, dice el diario, podrían ser fruto de su enfermedad, lo que confirmaría que padece algún tipo de patología.

La médica jefe Ulla Wartiovaara-Kautto del Centro de Cáncer le dice a IS que existe la posibilidad de trastornos de la pigmentación en los tratamientos contra el cáncer. La sanitaria explicó al medio finlandés que “de ninguna manera son signos precisos”. “He visto la foto, y no me da ninguna señal específica”.

“La hinchazón de cierto tipo, que también es visible aquí, se asocia fácilmente con el tratamiento con cortisona”, dice Wartiovaara-Kautto. “Se ve claro que su tratamiento tampoco está relacionado con los cánceres de la sangre como tal, pero si recibe tratamientos contra el cáncer, puede ser más susceptible a tener fiebre. Y ahí es cuando una persona se congela fácilmente”.