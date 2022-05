Putin pasó por el quirófano para una operación de cáncer, según opositores rusos

El canal de oposición rusa General SVR de Telegram sostiene que Vladimir Putin se sometió a una operación de cáncer la pasada semana “con éxito”. Dicha operación era “esencial”, pero al parecer surgió un problema en la recuperación posquirúrgica el viernes por la noche, cuando su condición empeoró, aseguran las mismas fuentes. Los rumores sobre una supuesta enfermedad del presidente ruso han crecido desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero. El Kremlin no se ha pronunciado al respecto y habitualmente comenta que el líder goza de buena salud. No existe ninguna versión oficial que respalde la versión de que Putin haya pasado por el quirófano.

El grupo opositor ruso que ha lanzado esta información añade que las autoridades rusas habrían hecho creer a la opinión pública que el inquilino del Kremlin se encuentra en óptimas condiciones usando para ello tecnología digital conocida como “deepfake!”, que consiste en intercambiar digitalmente rostros, cuerpos e incluso las voces para hacerse pasar por otra persona.

Añaden que la supuesta operación se llevó a cabo el lunes 16 de mayo. Por ello, concluyen que “del 17 al 19 de mayo, se publicaron reuniones y mensajes enlatados y pregrabados en el espacio de información, y Putin personalmente mantuvo dos conversaciones telefónicas durante este tiempo”.

Según una investigación del medio opositor Proekt, Putin está “constantemente” acompañado por un médico especialista en cáncer de tiroides, si bien otras fuentes han dicho que en realidad el presidente ruso tiene cáncer de sangre. El cirujano Yevgeny Selivanov, del Hospital Clínico Central de Moscú, especialista en cáncer de tiroides, está constantemente al lado del mandatario, según publica el tabloide The Mirrow.

La persona de mayor confianza de Putin, Nikolai Patrushev, ex jefe del servicio de contrainteligencia del FSB y ahora secretario del Consejo de Seguridad es el único que ha tenido acceso al presidente durante la convalecencia. La pasada semana, el ex espía Christopher Steele, el mismo que habló de un informe sobre Donald Trump que situaba al magnate en un hotel de Moscú con varias prostitutas, reveló que el dirigente ruso “tiene necesidad de curas médicas permanentes” pero dijo no saber qué enfermedad grave padece.

La médica jefe Ulla Wartiovaara-Kautto del Centro de Cáncer en Finlandia ha dicho que existe la posibilidad de trastornos de la pigmentación en los tratamientos contra el cáncer. La sanitaria explicó a un medio finlandés que “de ninguna manera son signos precisos”. “He visto la foto (de Putin), y no me da ninguna señal específica”.

El canal de Telegram General SVR anunció a principios de mes que Putin se sometería a una cirugía de cáncer y que entregará temporalmente el poder a Nikolai Patrushev, quien habría recibido estos días el control del Gobierno mientras se encuentra incapacitado.

El canal de Telegram General SVR está dirigido supuestamente por un ex teniente general del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia conocido por el seudónimo de Viktor Mikhailovich.