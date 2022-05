La teoría que confirmaría el mal estado de salud de Putin

Con el paso de los días, las teorías y posibles razones sobre el estado de salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, continúan creciendo. En las últimas horas, durante el desfile del Día de la Victoria, se le veía con una manta, temblando y andando encorvado.

Noticias relacionadas Rusia. La imagen de Putin en el desfile del Día de la Victoria que hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud

“Sobre sus piernas había una manta verde que le habían dejado cuando llegó por primera vez a la plataforma. Se movía y estaba inquieto, y la colocaba de un lado a otro”, explicó el periódico The Sun.

Además, según explicaEast2West News, fue el gran ausente del partido de la Liga de Hockey Nocturno en el que “se esperaba que compitiera”. El medio explica que envió “un mensaje de vídeo mientras estaba en Sochi”.

“Les deseo buena suerte en sus batallas de hielo y todo lo mejor”, dijo Putin en su mensaje. “Y como dicen, ‘Que gane el mejor’”.

Regional Kuban News informó también que “se esperaba que Vladimir Putin también jugaría para Legends of Hockey, pero a principios de mayo, el secretario de prensa, Dmitry Peskov, anunció que el jefe de Estado no participaría.

Era la segunda vez en la historia de los partidos de gala desde 2012 que el presidente se perdió el partido, según East2West News. “En 2013, realizó un enfrentamiento simbólico y vio el partido desde las gradas”.

Aunque el Kremlin no ha asegurado de forma oficial que el líder de Rusia esté enfermo, lo cierto es que se han hecho públicas imágenes sobre el mandatario que ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. Asimismo, según explica The New York Post, ahora han aparecido nuevas imágenes que alertan sobre ello.

“Los observadores que estudiaron imágenes recientes de Putin notaron que sus piernas parecían estar en constante movimiento y parecía sentir dolor mientras se agarraba al reposabrazos de una silla”, explicaba The Sun hace unos días. Anteriormente, los investigadores también observaron que “su forma de caminar con el brazo izquierdo inmóvil, casi pegado al costado, mientras que el brazo derecho se balancea libremente”.

Todas estas teorías surgieron a raíz de que Putin comenzara a acaparar la máxima atención internacional tras ordenar la invasión rusa. El mandatario llegó a estar ausente varios días, lo que hizo a varias fuentes sopesar que también podría sufrir cáncer.

El politólogo y profesor Valery Solovey, exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, declaró el pasado mes de febrero en una entrevista que Putin tiene cáncer y también síntomas de la enfermedad de Parkinson.

Ahora, según el diario neoyorquino, a Putin se pudieron ver manchas oscuras en sus mejillas que pueden haber sido enmascaradas por el maquillaje. Esas manchas, dice el diario, podrían ser fruto de su enfermedad, lo que confirmaría que padece algún tipo de patología.