La indecisión alemana sobre los Leopard decepciona a Ucrania a las puertas de la ofensiva rusa

Mientras Ucrania se prepara para repeler una ofensiva rusa y lanzar la suya propia para recuperar los territorios ocupados, los retrasos en el envío de tanques Leopard por parte de Alemania causan frustración en el país invadido.

“Si tan solo nos hubieran dado los tanques que necesitamos para finalmente expulsar a los rusos de nuestro territorio, todo el derramamiento de sangre podría terminar mucho antes y se podrían salvar más vidas y recursos”, dijo Vitaliy, un médico de 67 años de Leópolis, a LA RAZÓN, después de enterarse de que su país aún no recibiría tanques de Alemania y otros socios europeos tras la reunión de ministros de defensa en Ramstein.

Al igual que muchos ucranianos, encuentra inexplicable que la retórica de sus socios occidentales sobre el apoyo a Ucrania “durante el tiempo que lo necesite” no se corresponda con la asistencia decisiva justo cuando el país asediado más lo necesita.

“Necesitamos esos tanques porque Rusia no nos va a dejar vivir en paz y tenemos que derrotar sus tropas”, insiste Román, un gerente de ventas de 28 años de Odesa. Le resulta difícil explicar que, después de casi un año de guerra y las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania, algunos países aún no están listos para entregar a Ucrania lo que necesita para poner fin al conflicto. “Probablemente, simplemente no pueden ponerse en nuestros propios zapatos para comprender lo que se siente perder a nuestros amigos en la guerra, vivir sin electricidad durante horas y escuchar misiles que pasan volando por tu casa”.

Muchos ucranianos han mirado a Alemania, que tiene el poder de enviar sus tanques a Ucrania, con sentimientos encontrados. A pesar de los grandes cambios en sus relaciones con Rusia y las reformas de su ejército, anunciado por su canciller Olaf Scholz después del comienzo de la invasión rusa, la locomotora económica de la UE ha tardado en cumplir sus promesas de apoyar militarmente a Ucrania.

Los ucranianos reconocen que Alemania ha recorrido un largo camino desde que prometió enviar solo 5.000 cascos en las primeras semanas de la invasión hasta entregar su sistema IRIS-T de defensa aérea más moderno y algunos otros equipos pesados. Sin embargo, la renuncia a proporcionar o permitir que otros países entreguen los tanques Leopard 2 más poderosos y numerosos de Europa a Ucrania ha vuelto a generar dudas sobre cómo Alemania ve el final de la guerra y si apoyaría la victoria decisiva de Ucrania en el campo de batalla.

Dado que Alemania no revela las razones de la falta de decisión de suministrar tanques a Ucrania, no hay claridad en cuanto a sus motivos. Los analistas ucranianos señalan que, si bien Alemania puede mostrarse reacia a ver una vez más a sus tanques en el este de Europa, tiene una responsabilidad histórica específica hacia Ucrania. Olena Halushka, comentarista política, señala que las tropas nazis mataron a millones de ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Alemania también bloqueó el ingreso de Ucrania a la OTAN en 2008 y mantuvo profundos lazos económicos con Rusia después de que esta última se anexionara ilegalmente Crimea y comenzara la guerra en Donbás en 2014.

El periodista ucraniano Kostiantyn Korobov resume el estado de ánimo en el país: “Ucrania está agradecida por toda la ayuda. Estamos vivos gracias a nuestros socios. Pero lo que escuchamos cuando dicen que “no hay Leopards” es que la ofensiva ucraniana se pospone, lo que le da a Rusia más tiempo para traer cientos de miles de nuevos soldados al frente y continuar matando a nuestra gente”.

Ucrania ha estado advirtiendo durante semanas que Rusia estaba a punto de reclutar a cientos de miles de nuevos soldados después de que se tomó la decisión de aumentar el tamaño del Ejército a 1,5 millones. Una nueva gran ofensiva rusa puede comenzar ya en las próximas semanas, lo que hace que el país invadido esté ansioso por entrenar a sus propias tropas y equiparlas con equipos de alta calidad. El Ejército ucraniano se expandió a alrededor de un millón en tamaño al movilizar varios cientos de miles de hombres. Algunos de ellos están siendo entrenados en Reino Unido y otros paises, ya que la mayoría carece de experiencia militar relevante. Los soldados ucranianos todavía tienen que depender de la combinación de armas antiguas de la era soviética y modernas y carecen de municiones para repeler los ataques rusos en Bajmut.

A pesar de la frustración por el retraso en la entrega de los tanques, hay esperanza de que Alemania y otros países que tienen un número considerable de tanques Leopard 2, incluida España, puedan eventualmente acordar suministrarlos a Ucrania. El ministro de defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, reveló el viernes que se llegó a un acuerdo con varios países para que los soldados ucranianos comiencen a entrenar con tanques Leopard 2. También indicó que esperaba que Alemania finalmente decidiera transferir los tanques “en un modo tranquilo, tras realizar sus propias consultas internas”.

En cualquier caso, algunos analistas ven alentadora la tendencia general después de que algunos de los socios del país, como Estonia, Suecia o Finlandia, se hayan comprometido a suministrar paquetes de ayuda militar sin precedentes, mientras que Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Países Bajos, EE UU y otros países también prometieron más ayuda militar.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha revelado que Ucrania ha logrado fortalecer su artillería y defensa aérea y subrayó que una entrega rápida de las armas prometidas era de suma importancia ahora. La esperada llegada de cientos de vehículos militares blindados seguramente aumentará el potencial de ataque del Ejército ucraniano y salvará miles de vidas de sus soldados que actualmente mueren por el fuego y las minas del enemigo debido a la falta de equipo.