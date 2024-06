Biden llega a Francia para conmemorar el Desembarco de Normandía con la seguridad europea amenazada

El presidente Joe Biden conmemorará esta semana en Francia el 80 aniversario de la invasión del Día D, en un intento de demostrar su firme apoyo a la seguridad europea en un momento en el que algunos aliados temen que el republicano Donald Trump amenace con dar al traste con los compromisos estadounidenses si gana otro mandato en la Casa Blanca.

El viaje se produce mientras continúan en Ucrania los combates más mortíferos en el continente desde la Segunda Guerra Mundial y los países aliados luchan por encontrar la manera de invertir la tendencia contra Rusia, que recientemente ha ganado terreno en el campo de batalla. También se produce en un contexto de profundas fisuras entre Estados Unidos y Europa sobre cómo gestionar la actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Biden ha llegado este miércoles a Paris. El jueves visitará las playas de Normandía, donde hileras de lápidas blancas marcan las tumbas de los soldados estadounidenses que murieron para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. También hablará el viernes en Pointe du Hoc, un lugar de la costa francesa donde los Rangers del Ejército escalaron los acantilados costeros para superar las defensas nazis.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a bordo del Air Force One de camino a Francia que Biden hará hincapié en cómo los hombres de aquellos acantilados «pusieron al país por delante de sí mismos» y alertará sobre «los peligros del aislacionismo y cómo, si respaldamos a los dictadores y no les plantamos cara, siguen avanzando y, en última instancia, Estados Unidos y el mundo pagan un precio mayor».

«Ochenta años después, vemos que los dictadores vuelven a intentar desafiar el orden, a intentar marchar en Europa», dijo Sullivan, «y que las naciones amantes de la libertad tienen que unirse para plantar cara a eso, como hemos hecho nosotros».

También dijo que Biden se reuniría con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Francia para discutir «cómo podemos continuar y profundizar nuestro apoyo a Ucrania».

El sábado, Biden, junto con su esposa Jill, será honrado por el presidente francés Emmanuel Macron con una visita de Estado, incluyendo un desfile militar en París y un banquete en el Palacio del Elíseo, así como sesiones de negocios donde los líderes deben discutir el fortalecimiento de su alianza, el comercio y la cooperación en materia de seguridad para los próximos Juegos Olímpicos.

También se espera que ambos líderes hablen de Oriente Medio. Biden ha invertido capital geopolítico en la mediación de un alto el fuego temporal en la guerra entre Israel y Hamás que supondría la liberación de los rehenes, aunque ha mantenido su firme apoyo a Israel y se ha resistido a los esfuerzos europeos por reconocer un Estado palestino o investigar a Israel por su gestión de la guerra.

Biden tiene previsto regresar a Estados Unidos el domingo, pero antes de abandonar Francia se espera que haga una parada en un cementerio donde están enterrados soldados estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial. Trump se saltó los planes de visitar el mismo sitio durante un viaje a Francia en 2018, una decisión que la Casa Blanca achacó al clima en ese momento.

Sin embargo, informes posteriores descubrieron que Trump dijo a sus ayudantes que no quería ir porque veía a los soldados muertos como «mamones» y «perdedores». Él ha negado los comentarios, a los que Biden se refirió durante una recaudación de fondos en Greenwich, Connecticut, el lunes.

«Este tipo no merece ser presidente», dijo Biden.

A cinco meses de las elecciones

Aunque los viajes al extranjero son ostensiblemente apartidistas, Biden no dejó lugar a dudas de que ve una conexión política entre el aniversario del Día D y las elecciones. El presidente describió la invasión como «uno de los momentos más importantes en la historia de la defensa de la libertad y la democracia».

«Quiero decirlo tan claramente como pueda», añadió. «La democracia está literalmente en juego este año».

Al viaje de Biden a Francia le seguirá otro a Italia a finales de este mes para la cumbre anual del G7, una rara cita doble de la diplomacia internacional en plena temporada de elecciones presidenciales. Biden se saltará una reunión posterior en Suiza, donde los líderes se centrarán en la guerra de Ucrania, para asistir a una recaudación de fondos de campaña en Los Ángeles con estrellas de Hollywood. La vicepresidenta Kamala Harris representará a Estados Unidos en su lugar.

Los viajes de Biden, además de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se celebrará en Washington el mes que viene, pretenden encarnar una visión del liderazgo global estadounidense que es fundamental para su identidad política pero que se enfrenta a la renovada amenaza de Trump.

Aunque los dos presidentes son de la misma generación -Biden, de 81 años, nació un año y medio antes del Día D; Trump, de 77, nació dos años después de la invasión-, mantienen visiones divergentes sobre Europa y las alianzas estadounidenses a lo largo de los años.

Para Biden, los lazos de Estados Unidos con Europa son una piedra angular de la estabilidad y una fuente de fortaleza. Para Trump, son una sangría de valiosos recursos, y ha expresado más afinidad por líderes autocráticos como el presidente ruso Vladimir Putin, cuya invasión de Ucrania ha trastornado el continente.

Incluso antes de que los votantes decidan qué visión prefieren, han surgido grietas en los cimientos de la política exterior de Biden. Tardó meses en conseguir ayuda militar adicional para Ucrania debido a la resistencia del Partido Republicano, y el retraso provocó el agotamiento de las reservas de munición y los avances rusos en el campo de batalla.

«Todo eso ocurrió con un atlantista acérrimo y partidario a ultranza de las alianzas en la Casa Blanca», dijo Charles Kupchan, profesor de la Universidad de Georgetown que anteriormente fue director para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. «A los europeos no les queda más remedio que preguntarse hasta qué punto puede ser fiable Estados Unidos».

Kupchan señaló que «el pacto bipartidista detrás de un internacionalismo estadounidense firme y robusto se ha derrumbado».

Dadas las complicaciones políticas en casa, dijo Kupchan, Biden debería tener cuidado a la hora de establecer paralelismos históricos entre el Día D y Ucrania mientras esté en Francia.

«No estoy seguro de que quiera decir que éste es un momento como el de 1940 o 1941», dijo, especialmente desde que Biden ha descartado el envío de tropas estadounidenses para luchar contra la invasión rusa.

Como todos sus compromisos internacionales, el viaje de Biden estará ensombrecido por el posible regreso de Trump a la Casa Blanca. El presunto candidato republicano, que la semana pasada se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito, ha prometido deshacer los compromisos estadounidenses con los aliados en Europa.

«Es cada conversación. Cada conversación es, ¿qué va a pasar?", dijo Max Bergmann, que dirige la investigación sobre Europa en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Bergmann, que estaba en medio de un viaje por el continente en los días previos a la llegada de Biden, dijo que algunos funcionarios europeos esperan que un segundo mandato de Trump no sea más perjudicial que el primero, cuando no logró seguir algunas de sus ideas más extremas. Pero duda de que Trump se mantenga a raya sin miembros moderados de su Administración -como el ex secretario de Defensa James Mattis-, que es poco probable que regresen.

«No les tranquilizo», dijo Bergmann.

Rachel Rizzo, miembro senior no residente del Atlantic Council, dijo que hay una «sensación palpable de incertidumbre» mientras Estados Unidos y Europa luchan con movimientos populistas que han demostrado ser duraderamente populares.

«Esto no es una aberración, no es un accidente», afirmó. «Hay agravios reales que tienen los ciudadanos de ambos continentes, y están jugando en apoyo de los partidos de derecha».

En otra complicación para Biden, su viaje tiene lugar al mismo tiempo que su hijo, Hunter, está siendo juzgado en Delaware. El menor de los Biden está acusado de mentir en la compra de un arma al afirmar que no era drogadicto. Se ha declarado inocente.

La fiscalía comenzó a presentar su caso el martes, pocos días después de que Trump se convirtiera en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito grave. Trump fue declarado culpable en Nueva York de realizar pagos ilegales de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos que dijo que habían mantenido relaciones sexuales. Trump niega el asunto.

Paul Begala, un veterano estratega demócrata, dijo que probablemente sea mejor que Biden ignore a Trump mientras esté en Francia.

«Cuando tienes 81 años, y tres cuartas partes del país piensan que eres demasiado viejo, una de las cosas que tienes que hacer es mostrar fuerza», dijo. «Eso es lo que tiene que hacer allí. Tiene que mostrar fuerza».