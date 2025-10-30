Lituania anuncia que cerrará durante un mes su frontera con Bielorrusia

El gobierno lituano anunció este jueves el cierre completo de su frontera con Bielorrusia durante un mes, hasta el 30 de noviembre. La decisión responde a la repetida intrusión de globos procedentes de territorio bielorruso, cargados con cigarrillos de contrabando. Las autoridades consideran esta acción como una “agresión híbrida” y han recibido el respaldo de la Unión Europea en su condena.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, declaró que la medida busca proteger la seguridad nacional y que “podrá prolongarse tanto como sea necesario”. En declaraciones Ruginiene reconoció que el cierre puede generar inconvenientes para ciudadanos y empresas, pero subrayó que “no podemos no reaccionar ante una provocación de esta magnitud”.

Según la sociedad de aeropuertos lituanos LTOU, los globos sobrevolaron en masa el espacio aéreo del país, provocando el cierre temporal de los aeropuertos de Vilna y Kaunas durante varias noches. Se cancelaron 142 vuelos y más de 20.000 pasajeros se vieron afectados. Las autoridades creen que los globos fueron lanzados deliberadamente desde Bielorrusia para desestabilizar la logística aérea y comercial de Lituania.

El cierre afecta todos los puntos de paso entre Lituania y Bielorrusia, incluyendo el cruce de Šalčininkai, en el sudeste del país. Ni ciudadanos ni mercancías podrán cruzar la frontera durante el periodo establecido. Las autoridades han reforzado la vigilancia terrestre y aérea, y han informado a sus socios europeos y a la OTAN sobre la situación.

En respuesta, Minsk instó a Lituania a buscar primero a los cómplices de los traficantes dentro de sus propias fronteras. "Los políticos lituanos han decidido aprovechar la situación y culpar a Bielorrusia, encubriendo así su propia incapacidad (¿o falta de voluntad?) para encontrar a los contratistas de los traficantes" dentro de su propio país, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso.

Vilna considera invocar el artículo 4 de la OTAN si persisten las provocaciones

La primera ministra Ruginiene ha declarado que Lituania podría invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte si las incursiones continúan. Este artículo permite consultas urgentes entre los miembros de la OTAN cuando uno de ellos considera que su seguridad está amenazada. “Ninguna agresión híbrida será tolerada”, afirmó la mandataria.

Bielorrusia, aliada de Moscú, ha sido acusada en varias ocasiones de facilitar el tránsito de migrantes hacia la frontera de la UE y de realizar acciones de desestabilización. El uso de globos con contrabando se suma a una serie de incidentes que Lituania considera parte de una estrategia de presión indirecta. La medida adoptada por Vilna refuerza el aislamiento diplomático de Minsk en Europa.

En septiembre, la vecina Polonia cerró también temporalmente su frontera con Bielorrusia mientras este país realizaba ejercicios militares conjuntos con Rusia. Posteriormente, reabrió solo algunos de sus pasos fronterizos.