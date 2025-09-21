Nueva noche de ataques con drones entre Ucrania y Rusia

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 33 drones lanzados por Rusia contra el territorio de Ucrania en un ataque lanzado en la madrugada de este domingo.

"Las defensas aéreas derribaron o inutilizaron 33 drones Shaded, Gerber y de otros tipos, en el norte, este y centro del país", indicó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Según ese parte militar, se registraron 21 impactos en ocho puntos del país en un ataque en el que Rusia lanzó sus sistemas desde Kursk, Millerovo, Briansk y Primorsko-Ajtarsk. De un total de 54 sistemas lanzados por Rusia, unos 30 de ellos eran modelo Shahed, de tecnología iraní.

El ataque de este domingo se produce después de una jornada en la que Rusia lanzó más de medio millar de drones y 40 misiles, en un ataque que el sábado dejó en la ciudad de Dnipró, en el centro del país, tres muertos y 36 heridos tras un impacto de misil en un bloque de apartamentos.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 19 drones ucranianos, la mayoría sobre la anexionada península de Crimea.

"Durante la noche, los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron 19 drones ucranianos de ala fija", dice la nota del Ministerio de Defensa publicada en Telegram, sin especificar esta vez la franja horaria de los bombardeos. La mayoría de los drones (12) fueron derribados sobrevolando la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y el mar Negro (cuatro).

Otros dos fueron abatidos en Briansk y uno en Kursk, ambas regiones fronterizas con Ucrania.

Esta bajada de intensidad de ataques contrasta con el de ayer, cuando Defensa informó haber abatido casi 150 drones ucranianos en una jornada de ataques que afectó a dos refinerías de petróleo en Sarátov y Samara.

Rusia comunica sobre los drones abatidos, pero no sobre aquellos que logran impactar contra sus objetivos.