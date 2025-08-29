Un político británico, acusado de "esconder una cámara" en los baños del parlamento escocés

El diputado del Partido Laboristaescocés Colin Smyth ha sido acusado formalmente por presuntamente colocar una cámara oculta en los baños del Parlamento de Escocia en Holyrood. Smyth, que representaba a la circunscripción de South Scotland, fue arrestado el pasado 5 de agosto después de que la Policía de Escocia obtuviera una orden para registrar su domicilio en Dumfries, donde incautaron su teléfono móvil y ordenador como parte de la investigación.

El Parlamento escocés ha desactivado inmediatamente el pase de acceso de Smyth tras conocerse los cargos, mientras el Partido Laborista le ha retirado la membresía de forma administrativa pendiente de investigación. Un portavoz del parlamento confirmó que el órgano corporativo de la institución tomó la decisión de restringir su acceso "dada la naturaleza de los cargos criminales y la investigación en curso".

Respuesta institucional y apoyo a los afectados

David McGill, director ejecutivo del Parlamento escocés, notificó personalmente a todos los diputados la medida mediante un correo electrónico en el que reconocía que la situación "puede ser perturbadora y causar angustia" entre el personal. La comunicación incluía recordatorios sobre los servicios de apoyo confidenciales disponibles para todos los trabajadores de Holyrood y las oficinas circunscripcionales.

Smyth, que fue elegido por primera vez como diputado en 2016 y reelegido en 2021, figura ahora como independiente en la web del Parlamento escocés. Un portavoz de la Policía de Escocia confirmó que "un hombre de 52 años fue arrestado y acusado en conexión con posesión de imágenes indecentes", y que deberá comparecer ante el Tribunal de Dumfries en una fecha posterior. El diputado ha emitido un comunicado reconociendo que "estos eventos han sido una sorpresa y este es un momento profundamente estresante", añadiendo que coopera plenamente con las investigaciones mientras pide privacidad para su familia y amigos.