El sistema de defensa de Reino Unido es más que preciso: puede eliminar amenazas minúsculas

Raytheon, un fabricante de defensa con sede en Virginia, ha realizado un notable ensayo de vuelo de 360 grados para su sensor de defensa antimisiles. Este sistema, conocido como Lower Tier Air y Missile Defense Sensor (LTAMDS), está diseñado para contrarrestar ataques coordinados de aeronaves, drones y misiles, incluyendo balísticos, de crucero e hipersónicos.

Asimismo, la última prueba tuvo como objetivo demostrar la integración exitosa del LTAMDS con la recién entregada Fuente de Alimentación Táctica Grande (LTPS). Durante este ensayo, el LTAMDS respaldó a un Sistema de Mando de Batalla Integrado y facilitó la interceptación de un objetivo con un misil PAC-3 MSE.

Además, la potencia proporcionada por el LTPS es crucial, ya que permite al LTAMDS desarrollar todo su potencial en el campo de batalla. Esto dota al sensor de una capacidad de detección de 360 grados, fundamental para abordar ataques masivos y coordinados, según Tom Laliberty, presidente de Sistemas de Defensa Terrestre y Aérea de Raytheon.

La expansión global y capacidades técnicas del sistema LTAMDS

En este sentido, los avances del LTAMDS se respaldan con nueve pruebas de vuelo exitosas de creciente complejidad, tal y como recoge el medio Interesting Engineering. En abril de 2025, el Ejército de Estados Unidos lo designó programa oficial, y Polonia fue en 2024 el primer cliente internacional. Otros países también planean adquirirlo para modernizar sus defensas.

Por otro lado, la capacidad de LTAMDS reside en sus tres arrays de radar: un primario en la parte delantera y dos secundarios en la trasera. Trabajan de forma conjunta, permitiendo la detección y el enfrentamiento simultáneo de múltiples amenazas desde cualquier dirección. Este diseño derrota amenazas avanzadas, incluidas armas hipersónicas que viajan a más de 1,6 kilómetros por segundo.

Además, el sistema ofrece un rendimiento de calado, con su array primario de un tamaño similar al del Patriot, pero con una potencia que duplica la del Patriot. Aunque concebido para el sistema de Defensa Aérea y Antimisiles Integrada del Ejército de EE. UU., protege la inversión en el sistema Patriot. Raytheon fabrica actualmente ocho radares LTAMDS adicionales al año, con planes de aumentar la producción anual a doce unidades para satisfacer la demanda global, con entregas al Ejército de EE. UU. y Polonia, según contratos de agosto de 2024.