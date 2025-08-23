El fenómeno ‘Bama Rush’ se vuelve viral en TikTok: el irresistible casting de las hermandades universitarias

Cada verano, en Estados Unidos, miles de estudiantes se preparan para iniciar su aventura universitaria. Este periodo no solo marca el regreso a clases, sino que también da vida a uno de los acontecimientos más esperados: el proceso de admisión en fraternidades y hermandades universitarias.

En los últimos años, el fenómeno Bama Rush — o semana de reclutamiento de las hermandades femeninas universitarias— ha adquirido gran notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde la tradicional semana de reclutamiento se ha transformado en un espectáculo mediático que alcanza a millones de espectadores.

Universidades como Alabama y Arizona se han convertido en escenarios centrales de este proceso, donde cientos de jóvenes compiten por un lugar en organizaciones exclusivas. El reclutamiento incluye entrevistas, dinámicas grupales y eventos diseñados para evaluar la personalidad y la capacidad de las aspirantes.

La presión social en la era digital

El atractivo de pertenecer a estas comunidades trasciende la simple membresía. Las fraternidades imponen normas estrictas que van desde cuotas económicas elevadas hasta exigencias de imagen personal que desafían los límites de la presión social.

Los vídeos compartidos bajo los hashtags #RushTok y #BamaRushmuestran cada etapa del proceso, desde la preparación hasta las ceremonias finales de selección. Esta exposición masiva ha convertido lo que era una tradición universitaria en un fenómeno cultural que despierta interés más allá del ámbito académico y cautiva a toda una generación.