Francia acusa a una china detenida en Barcelona del robo de pepitas de oro en un museo de París

Una mujer de 24 años, nacida en China, ha sido acusada en París del robo organizado de pepitas de oro robadas del Museo Nacional de Historia Natural la noche del 15 al 16 de septiembre , así como de conspiración criminal. Según la fiscalía, "esta persona, nacida en enero de 2001 en China, ha sido entregada por las autoridades españolas, que la habían detenido en Barcelona el 30 de septiembre de 2025 en cumplimiento de una orden de detención europea". Los investigadores determinaron que había salido de Francia el 16 de septiembre y se disponía a regresar a China. Durante su detención, "intentó deshacerse de piezas de oro fundido, con un peso total de casi 1 kg".

La fiscalía declaró que "en la mañana del 16 de septiembre de 2025, alertado por un empleado de limpieza sobre la presencia de escombros, un conservador notó la desaparición de pepitas de oro que solían estar expuestas". Las piezas robadas eran "originarias de Bolivia, legadas a la Academia de Ciencias en el siglo XVIII; de los Urales, ofrecidas al museo por el zar Nicolás I de Rusia en 1833; de California, descubiertas durante la fiebre del oro en la segunda mitad del siglo XIX; una pieza de cuarzo rica en oro de Guyana, descubierta en 1883; y una pepita de oro de más de 5 kg de Australia, descubierta en 1990". El peso total de estas piezas se estimó en casi 6 kg", informa Actu17.

La fiscalía de París estima las pérdidas económicas en 1,5 millones de euros, equivalentes al valor del oro nativo, superior al del oro metálico . Añade 50.000 euros de pérdidas materiales relacionadas con los daños materiales , especificando que el valor histórico y científico de estas piezas se considera inestimable .

La investigación, encomendada a la Brigada para la Represión del Bandidaje (BRB) de la policía judicial de París, se abrió por "robo organizado (delito castigado con 15 años de prisión) y asociación delictiva para cometer este delito" . En el lugar de los hechos, los investigadores descubrieron que "dos puertas habían sido cortadas con una amoladora angular" y que "la vitrina que albergaba las pepitas había sido rota con un soplete, hallado en las inmediaciones" . También se encontraron una amoladora, un destornillador, tres bombonas de gas utilizadas para alimentar un soplete y sierras.

Las imágenes de videovigilancia mostraron que "una sola persona irrumpió en el museo poco después de la 1 a.m. y salió alrededor de las 4 a.m. después de una extensa vigilancia del área circundante". Por último, la Fiscalía recuerda que "se abrió una investigación judicial el 29 de septiembre de 2025" y que la investigación continúa "en particular para analizar este oro y averiguar qué pasó con los objetos robados, así como posibles cómplices".