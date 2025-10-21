Netanyahu destituye al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destituido al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, quien ha reconocido su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha admitido la existencia de desacuerdos con el jefe de Gobierno. "Agradezco al primer ministro el privilegio de haber colaborado en el desarrollo de la política exterior y de seguridad de Israel durante años difíciles, la oportunidad de expresar una postura independiente en debates delicados y el diálogo profesional que hemos mantenido, incluso en tiempos de desacuerdo", señala Hanegbi en una misiva recogida por distintos medios.

Netanyahu -que ha agradecido a Hanegbi sus servicios durante tres años y le ha deseado "suerte" en sus futuros proyectos- ha informado este martes de que tiene previsto nombrar "con efecto inmediato" al jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich, en el cargo, según un comunicado publicado por su oficina. Hanegbi, que fue nombrado en diciembre de 2022, ha reconocido su responsabilidad por el "terrible fracaso del 7 de octubre" y ha hecho un llamamiento a investigar "a fondo" las masacres perpetradas por las milicias palestinas para aprender de los errores y recuperar la confianza de la sociedad.

Varios diarios israelíes informaron de que Hanegbi -quien fuera ministro de distintas carteras durante varios mandatos de Netanyahu y que renunció al Likud en 2006 para irse al partido centrista Kadima- se opuso al plan de invasión de la ciudad de Gaza durante el verano.