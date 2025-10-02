La generación Z sigue con las protestas en Marruecos: ''No queremos Mundial, queremos sanidad''

La Generación Z continúa saliendo a las calles de Marruecos para exigir mejoras en servicios públicos, mientras corean el lema "No queremos Mundial, queremos sanidad". Los jóvenes demandan al Gobierno reformas en el ámbito sanitario y educativo, así como más oportunidades laborales y una mayor justicia social.

Este martes se registraron disturbios en al menos 17 provincias del país, con más de 400 detenidos, casi 300 heridos y considerables daños materiales. Las protestas comenzaron de manera pacífica el sábado en Rabat, la capital, pero tras tres días sin respuesta gubernamental, se intensificaron hasta derivar en episodios violentos. En un comunicado, el Gobierno marroquí expresó su disposición a dialogar con los jóvenes y atender sus demandas "dentro de las instituciones y espacios públicos, para encontrar soluciones realistas y viables".

Marruecos refleja un descontento juvenil similar al observado en países como Nepal, Kenia, Bangladesh, Madagascar o Perú. El 41% de la población del país tiene menos de 25 años, y la tasa de desempleo juvenil (15-24 años) alcanzó el 47% en el segundo trimestre de 2025, según datos del Banco Central.

El detonante: ocho mujeres embarazadas fallecidas

El origen de las protestas fue la muerte de ocho mujeres embarazadas en un mes en el Hospital Hassan II de Agadir, al sur del país. Estos fallecimientos provocaron la destitución de altos cargos de salud, la apertura de una investigación judicial y protestas ciudadanas que denunciaban la degradación de la atención médica y el aumento de casos de negligencia.

La preocupación por el deterioro de los servicios sanitarios llevó a los jóvenes a organizarse y publicar un documento con sus demandas básicas, comprometiéndose a mantener las manifestaciones pacíficas. Este texto solicita cobertura sanitaria universal, modernización de hospitales, acceso a medicamentos a precios asequibles, así como mejoras en la educación, formación docente y condiciones laborales del profesorado. El documento fue elaborado en la plataforma digital 'Discord', que cuenta con más de 125.000 miembros y no está vinculado a partidos políticos ni sindicatos.

El grupo anónimo denominado 'GENZ212' (Generación Z más el prefijo telefónico de Marruecos) ha encabezado las protestas de estos días.

Disturbios y fuerte represión policial

Desde el inicio, las autoridades prohibieron las manifestaciones pacíficas en Rabat y otras grandes ciudades como Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger. La policía reprimió estas movilizaciones, y tras la prolongada inacción del Gobierno, los incidentes se volvieron violentos el martes.

Se registraron disturbios en varias ciudades, entre ellas Agadir, Inezgane y Ait Amira (sur); Beni Mellal (centro); Uchda (este); y Témara (cercana a la capital). Según Rachid Jalfi, portavoz del Ministerio del Interior, los manifestantes irrumpieron en administraciones, bancos y comercios, llevando a cabo actos de saqueo y vandalismo.

Jalfi detalló que "algunas de estas manifestaciones experimentaron una peligrosa escalada que atentó contra la seguridad y el orden públicos, al convertirse en concentraciones violentas en las que un grupo de personas utilizó armas blancas, cócteles molotov y piedras", asegurando que la intervención policial se realizó "dentro del marco legal y profesional que regula su actuación".

El portavoz indicó que al menos 263 policías y 23 civiles resultaron heridos, y que uno de los civiles requirió seguimiento médico en Uchda, cerca de la frontera con Argelia. Además, cerca de 409 personas fueron detenidas por su presunta participación en la violencia, mientras que 142 vehículos policiales y 20 coches particulares fueron destruidos e incendiados.