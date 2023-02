El globo chino reventado por un caza americano forma parte de una flota de vigilancia militar mayor, avisa EEUU

El derribo de un globo chino sobre las costas de Carolina del Sur tras ser reventado por un disparo de un caza F-22 Raptor estadounidense ha abierto la caja de los truenos. A medida que salen nuevos detalles, el Pentágono tiene claro que el envío de este aerostato sobre el territorio norteamericano forma parte de un plan mucho más ambicioso. Por eso, las autoridades del país han alertado a otros países que han detectado globos parecidos en el pasado y les ha comunicado que el globo chino se integra en una "flota" mayor de vigilancia militar que se extiende a todo el mundo.

Fuentes cercanas que investigan este espinoso tema han indicado en declaraciones a varios medios de comunicación que esta flota militar está formada por globos de diferentes formas y tamaños desplegados en cinco continentes. La advertencia se produce cuando las autoridades de la Armada de EEUU han recuperado buena parte de los restos del globo sobre las aguas del Atlántico del globo espía derribado el sábado por un caza a pesar de que el Gobierno ha insistido en que no suponía una amenaza para el territorio y su población.

El secretario de Estado, Antony Blinken, ha explicado que Estados Unidos "ya ha compartido la información sobre el caso con decenas de países e todo el mundo porque Estados Unidos no es el objetivo único del programa que ha violado la soberanía de países en los cinco continentes". Mientras, el presidente, Joe Biden, insiste en que "no busca un conflicto con China" a pesar de la tensión suscitada a raíz del caso. "Competimos plenamente con China, pero no buscamos un conflicto", ha aclarado.

Desde Japón, las autoridades japonesas han confirmado el vuelo de este tipo de globos en su espacio aéreo e incluso en aguas al suroeste de la región de Kyushu. Tokio ha procedido a intercambiar este tipo de información, tal y como ha informado Hirokazu Matsuno, portavoz del Gobierno.

Miembros de la Guardia Costera de EEUU recuperan partes del globo de vigilancia chino en el Atlántico

"Vamos a seguir monitorizando la situación para reunir información al respecto", ha aseverado. Por su parte, un portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, ha indicado en declaraciones al FBI que están trabajando para catalogar los restos y enviarlos a tierra para que sean examinados.

En el pasado, cuando globos similares volaron sobre territorio estadounidense en cuatro ocasiones durante las administraciones de Trump y Biden, Estados Unidos no los identificó como globos de vigilancia chinos. El general Ryder dijo que el “análisis de inteligencia posterior” permitió a Estados Unidos confirmar que eran parte de un esfuerzo de espionaje chino y aprender “mucho más” sobre el programa.

Sin embargo, se negó a proporcionar nuevos detalles sobre esos globos del pasado. Cuando se le insistió, Ryder añadió que los globos sobrevolaban “sitios que serían de interés para los chinos”.

Uno de los posibles incidentes ocurrió el pasado mes de febrero. El general de división Kenneth Hara, ayudante general en Hawái, tuiteó acerca de un globo sobre Hawai hace un año. Dijo que el Comando Indo-Pacífico de EE. UU. “detectó un objeto de gran altitud flotando en el aire en las cercanías de las islas hawaianas” y envió un avión para interceptarlo. Así, pudieron confirmar visualmente que era un aerostato sin marcas de identificación.

Ryder se negó a decir si este fue uno de los cuatro incidentes que Estados Unidos había planteado. Pacific Air Forces, el comando de la Fuerza Aérea en el Indo-Pacífico, señaló que el globo no fue derribado.

Lo que dice la OTAN del globo

“Estados Unidos no era el único objetivo”, dijo en una conferencia de prensa con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, que estaba de visita. Blinken dijo que él y Stoltenberg habían hablado sobre los “desafíos sistémicos y tácticos” que China plantea a la alianza y la importancia de combatirlos.

Stoltenberg estuvo de acuerdo con la naturaleza de la amenaza china y dijo que el incidente del aerostato "confirma un patrón de comportamiento chino" y señaló que Pekín había "invertido mucho en nuevas capacidades militares, incluidos diferentes tipos de plataformas de vigilancia e inteligencia". “También hemos visto un aumento de las actividades de inteligencia china en Europa”, añadió. “Solo tenemos que estar atentos. Necesitamos ser conscientes del riesgo constante de la inteligencia china e intensificar lo que hacemos para protegernos”.