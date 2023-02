Un misil aire-aire AIM-9X Sidewinder lanzado desde un Raptor F-22A, así ha derribado EE UU el polémico globo espía chino

Pekín ha expresado su “profundo malestar” este domingo, después de que Washington derribara un globo chino, que llevaba varios días siguiendo una sospechosa trayectoria que le llevó a pasar por encima de diversos emplazamientos estratégicos, y declaró que “se reserva el derecho a tomar represalias“.

La operación, llevada a cabo por un caza F-22, tuvo lugar sobre las aguas frente a la costa de Carolina del Sur, en el espacio aéreo estadounidense, según informó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Este subrayó que la operación se ejecutó respondiendo a una “violación inaceptable de la soberanía estadounidense”.

Imagen de archivo de un F-22 Raptor

Tras el derribo, China reaccionó con furia mostrando su rotundo descontento y protestó “contra el uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses”, acusando a Washington de “exagerar y de violar gravemente las prácticas internacionales”.

El sábado, recién aterrizado a bordo del Air Force One en Siracusa (Nueva York) y al ser preguntado por el destino del globo espía, el presidente estadounidense, Joe Biden, respondió escuetamente: “Nos ocuparemos de él”. No tardó mucho: el 4 de febrero, a las 14:39 horas (hora local), cuando el aparato se encontraba frente a la costa de Carolina del Sur a una altitud de entre 18.000 y 20.000 metros [es decir, en espacio aéreo estadounidense] fue fulminado. Un F-22A Raptor de la 1ª Ala de Caza de la Base Aérea de Langley-Eustis, Virginia, lo derribó disparando un misil aire-aire AIM-9X Sidewinder a 15.000 metros. En la operación también participaron F-15 de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y varios aviones cisterna.

Aeronave de 5ª generación

Es la primera vez que un F-22A Raptor derriba un aeronave china. Desarrollado por Lockheed-Martin y declarado operativo en 2005, la aeronave de 5ª generación es capaz de enfrentarse a un objetivo más allá del alcance visual [BVR] sin ser detectado, gracias a su reducida firma radar y a sus potentísimos sensores. Tuvo su bautismo de fuego en 2014, durante los ataques aéreos contra el Estado Islámico (EI y Daesh) y el grupo yihadista “Jorasán” en Siria.

Ahora, el Ejército estadounidense espera recuperar la mayor cantidad posible de restos antes de que se hunda en el océano. El objetivo parece obvio: demostrar que efectivamente se trata de un globo espía y, por tanto, que China mintió. Según algunos expertos, la aeronave podría estar equipada con sofisticados equipos electrónicos para interceptar comunicaciones en tierra, medir los campos magnéticos y penetrar así en los secretos de equipos, como los radares de alta precisión, algo que no pueden hacer los satélites espía.

Poco antes del derribo del enorme aerostato (de unos 25 metros de ancho) se suspendió el tráfico aéreo en tres aeropuertos del sureste de EE UU como medida de “seguridad nacional”, según anunció el organismo regulador de la aviación civil estadounidense (FAA).

Globo espía China FOTO: T. Nieto

El día anterior, Pekín trató de apaciguar los ánimos. “Especular y empeorar las cosas antes de que se establezcan los hechos no ayuda a resolver el asunto adecuadamente”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Más tarde, el mismo ministerio lamentó la “entrada involuntaria” del globo en el espacio aéreo estadounidense y explicó que la aeronave civil se utilizaba principalmente para “investigación meteorológica” y tenía una capacidad de “autodirección” muy limitada por lo que se había “desviado mucho de su trayectoria prevista” a causa de los vientos.

Esa variación, según funcionarios del Pentágono, hizo que el dirigible entrara por primera vez en el espacio aéreo estadounidense el 28 de enero por Alaska, se adentrara en Canadá el 30 de enero y volviera a penetrar en el espacio aéreo por Idaho, en el noroeste del país, el 31 de enero.

Ruta del globo chino FOTO: Antonio Cruz

China por su parte reiteró que siempre cumple estrictamente el derecho internacional y que nunca ha violado el territorio y el espacio aéreo de un país soberano”, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores, tras referirse a la “intrusión involuntaria” por “causas de fuerza mayor” y expresar su “pesar”.

Sin embargo, no es la primera vez que se avistan sobrevuelos de globos aerostáticos chinos sobre otros países a una altitud en la que no pueden hacer valer su soberanía. “En los últimos años, se han divisado más sobre países de los cinco continentes, incluidos Asia Oriental, Asia Meridional y Europa”, declaró un alto funcionario de defensa estadounidense. Según el Pentágono, otro globo chino sobrevuela actualmente América Latina. No se especificó ni su ubicación ni la dirección que tomaba, aunque el Ejército de Colombia lo ha avistado hoy en su cielo. Por ello, el tono volvió a endurecerse en Washington, por considerar la afrenta “inadmisible“.

El rotativo estatal “Global Times” ironizó sobre el incidente afirmando que “si globos extranjeros pueden entrar en el territorio continental de EE UU sin obstáculos demuestra que el sistema de defensa aérea estadounidense es un “puro escaparate en el que no se puede confiar”.