Guerra Ucrania Rusia, en directo: misiles de EEUU y británicos caen en suelo ruso y Moscú autoriza a usar armas nucleares, última hora

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha clarificado este miércoles que el material militar que España ha enviado a Ucrania, no tiene la capacidad para atacar suelo ruso. Robles ha respondido a las preguntas de Bildu, PNV y UPN afirmando que España no se encuentra en la misma situación que Reino Unido, o Estados Unidos, quienes sí han enviado misiles de largo alcance: "El material que nosotros enviamos no se encuentra en esa tesitura", ha zanjado la ministra, que no obstante ha querido dejar claro que el compromiso de España con Kiev es firme.