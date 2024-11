Alemania entregará a Ucrania 4.000 drones "Mini-Taurus" controlados por Inteligencia Artificial

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este lunes que la decisión de Washington de autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos militares en territorio ruso ayudará al país invadido, al tiempo que confirmó la entrega a Kiev de 4.000 drones alemanes controlados por inteligencia artificial.

"Por lo que he oído, los estadounidenses permiten ahora a los ucranianos utilizar ATACMS con un alcance de 300 kilómetros también para apuntar al interior de Rusia. Es una decisión que no me corresponde a mí juzgarla, pero sin duda ayudará a los ucranianos. Para nosotros no significa un cambio de la situación", dijo.

A la pregunta de si pronostica un aumento por parte de Ucrania de la presión para recibir misiles de crucero de largo alcance Taurus de Alemania, Pistorius dijo, en el marco de una visita en el sur de Alemania al consorcio armamentístico MBDA, no poder responder a eso y reiteró, ante la insistencia, que "no" habrá un cambio de postura.

Por otra parte, Pistorius confirmó que Alemania comenzará paso a paso con la entrega a Ucrania de 4.000 drones de ataque de fabricación alemana controlados por inteligencia artificial, que supondrán para las fuerzas armadas ucranianas "un activo más realmente importante, especialmente cuando se trata de atacar cadenas logísticas y puestos de mando en el interior".

Preciso que estos drones -apodados Mini-Taurus- pueden adentrarse entre 30 a 40 kilómetros, atacar puestos de mando, nodos logísticos y otros y, en particular, " tienen la capacidad de socavar las defensas electrónicas del enemigo para, por así decirlo, alcanzar aún así el objetivo".

Por su parte, en una rueda de prensa ordinaria, el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Wolfgang Büchner, reiteró la negativa del canciller alemán, Olaf Scholz, a suministrar Taurus a Ucrania al señalar que "el canciller ha fijado ciertos límites que no quiere traspasar y ha determinado claramente y ha dicho que en esta postura no va a cambiar, que no se van a entregar esta arma de largo alcance".

Agregó que Scholz siempre ha subrayado, una y otra vez, que "para él es importante organizar el apoyo, sobre todo el militar, de tal manera que no lleve a una escalada de esta guerra".

Respecto a la decisión estadounidense, Büchner rechazó hacer comentarios y señaló que ya en el pasado el Gobierno alemán no ha comentado las decisiones individuales de cada uno de los Estados que apoyan a Ucrania.

En tanto, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, calificó de "importante" en este momento la decisión estadounidense, de la que dijo que no supone un cambio de rumbo, sino una "intensificación" en la línea del apoyo ya prestado a Kiev.

Afirmó que es "esencial que la protección de la paz y la protección de Ucrania no empiecen solo sobre Ucrania y agregó que "el derecho a la autodefensa implica que no hay que esperar a que un cohete impacte en un hospital infantil o una escuela o en un bloque de viviendas normal".

Por el contrario, en el marco del derecho internacional es posible golpear los puntos de lanzamiento de estos proyectiles en territorio enemigo y cualquier otro país en el mundo haría precisamente eso, argumentó. EFE