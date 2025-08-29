Hallan un cuerpo calcinado tras el incendio de varios coches en una famosa playa del Reino Unido

La madrugada en Porthcawl, una localidad costera del Reino Unido conocida por su ambiente familiar y turístico, se vio sacudida por un suceso escalofriante. Un incendio violento arrasó varios vehículos estacionados cerca de la playa, y durante las labores de extinción, los bomberos descubrieron el cuerpo calcinado de una persona dentro de uno de los coches.

El incidente tuvo lugar alrededor de las tres de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron múltiples alertas sobre las llamas que se propagaban rápidamente en la zona. La intervención de los bomberos logró contener el fuego antes de que causara daños mayores.

La policía de Gales del Sur ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima, lo que añade un componente de misterio al caso. Algunos testigos aseguran haber escuchado explosiones durante la noche, lo que refuerza la hipótesis de que el incendio pudo haber sido provocado.

Las autoridades han acordonado el área y desplegado pantallas para proteger la escena mientras los equipos forenses trabajan en la recolección de pruebas. La investigación contempla varias líneas, desde un posible acto de vandalismo hasta la posibilidad de un homicidio, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente.

En un comunicado, la policía detalló que la llamada de emergencia se recibió a las 2:50 de la madrugada, alertando sobre un incendio que afectaba a varios vehículos en la carretera Mackworth. Tras extinguir las llamas, se localizó un cuerpo en uno de los coches, y se está a la espera de la identificación formal y de los resultados de las pericias.