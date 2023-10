"A Hamás no le importan los civiles extranjeros, como tampoco le importan los palestinos"

El ataque sin precedentes de Hamás contra Israel ha causado conmoción en el país. Efraim Inbar,presidente del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, asegura a LA RAZÓN que ahora que deben concentrar todas sus energías en deshacerse de Hamás, "un muy mal vecino". Inbar augura que la guerra para destruir las capacidades militares de Hamás será una "operación militar larga y costosa".

Preguntamos al presidente del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y Seguridad por las claves de asalto terrorista lanzado desde Gaza y las consecuencias en la región.

La gran pregunta es: ¿qué fue mal? Centenares de milicianos de Hamás entraron desde la Franja de Gaza en suelo israelí, de madrugada, abrieron fuego en casas, en festivales de música, se llevaron a soldados a civiles como rehenes... Ya son más de 900 muertos en Israel.

Todo apunta a un enorme error de inteligencia. Tendremos que investigarlo después de la guerra. Ahora tenemos que concentrar todas nuestras energías en deshacernos de Hamás. Que es nuestro vecino. Un muy mal vecino.

¿Cómo será esta investigación, rápida?

Básicamente, hay dos agencias implicadas. Una son los servicios de seguridad y otra es la rama de la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel. Llevará tiempo.

Hamás ha sido ayudado por otros países y grupos como Hizbulá. ¿Puede esto implicar un conflicto aún más extenso?

En primer lugar, está completamente en lo cierto. Irán ha financiado y fortalecido a Hamás Asimismo, comparte la misma ideología genocida sobre la necesidad de destruir el Estado judío. Es más, hubo reuniones el mes pasado, que fueron publicitadas entre Hamás, Hizbulá y agentes iraníes en Líbano. Está bastante claro que los iraníes están detrás de esto. Y respecto a si, podría propiciar una guerra en múltiples frentes, ya hemos visto cómo desde Líbano han entrado algunos terroristas provenientes de territorio libanés a Israel y han sido neutralizados.

El domingo vimos también cómo en Egipto un policía abría fuego contra turistas israelíes en Alejandría...

Pero eso no es un acto de guerra. El policía egipcio y en otros lugares del mundo árabe, ya se sabe, que no son siempre grandes fans de los judíos e Israel. Y lo que han hecho es celebrar el logro de Hamás.

Los milicianos también tomaron más de 100 rehenes de distintas nacionalidades. También hay españoles. ¿Qué pasará con los secuestrados?

Hamás intentará usar los rehenes como moneda de cambio en las negociaciones. En negociaciones pasadas se ha visto que no lo consideran una cuestión humanitaria, sino que lo utilizan para sus propios objetivos. Probablemente habrá algunas negociaciones para liberarlos. No envidio la situación de estos rehenes.

¿Los militantes de Hamás no creen que sea un crimen capturar civiles?

No les importan los civiles como tampoco les importan los civiles palestinos. Todos sabemos que usan a los palestinos como escudos humanos contra los ataques israelíes. Así que, por supuesto que no se van a preocupar por los extranjeros.

¿Y qué pasa con Hamás en Gaza después de este horrible ataque? ¿Cómo se han tomado los residentes en la Franja el atroz golpe?

No creo que estén avergonzados o enfadados. Creo que reciben apoyo de Hamás. Desafortunadamente, es una organización que cuenta con el apoyo dentro de la sociedad palestina. No debemos olvidar que Hamás fue elegido para gobernar todos los Territorios Palestinos en unas elecciones justas en 2005. En Gaza en particular, tiene un gran respaldo. Estas son las sociedades con las que lidiamos,

¿Cómo será el ataque en venganza de Israel? ¿Será una guerra larga?

Teniendo en cuenta las declaraciones del Gobierno israelí y la gran ira que existe dentro de la población israelí, supongo que será una guerra para desarraigar las capacidades militares de Hamás. Sus objetivos conllevan una operación militar larga y costosa.