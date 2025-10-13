Hamás libera a todos los rehenes israelíes vivos y el país estalla en júbilo

Hamás ha cumplido con su palabra y ha puesto en libertad a todos los rehenes hebreos que mantenía en cautiverio desde hace dos años. La entrega se realizó en dos tandas. Los primeros siete rehenes israelíes vivos fueron liberados a las 07:00 hora española. Dos horas después, el grupo terrorista entregaba a la Cruz Roja Internacional al resto de secuestrados, trece hombres, en el campamento de Khan Younis, una zona menos poblada entre el sur y el centro de la Franja, cumpliendo así con uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz sellado gracias al impulso de Donald Trump, que se dirige a los israelíes esta mañana desde el parlamento hebreo, la Knéset.

Una vez los reciba de manos de Cruz Roja, el Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias. De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos, ni tampoco si todos han podido se localizados. Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos.

El día estará marcado, además, por la primera visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, quien tiene previsto reunirse en Jerusalén con familiares de los rehenes y pronunciar un discurso ante la Knéset, antes de viajar a Egipto para asistir a la firma formal del alto el fuego. La asociación de familiares de los rehenes israelíes ha expresado en un comunicado su deseo de recibir al presidente estadounidense con afecto: “Presidente Trump, la Plaza de los Rehenes y cientos de miles de personas están preparadas para recibirle con los brazos abiertos”.

Los familiares compartieron aliviados sus impresiones tras el reencuentro con los secuestrados. Los padres de Alon Ohel contaron al "Times of Israel" que su hijo “tiene un aspecto increíble” y “se mantiene en pie por sí mismo”. Por su parte, la madre de Eitan Mor señaló a "Ynet News" que su hijo “tiene muy buen aspecto, aunque está delgado y pálido”, según recoge Al Jazeera.

Israel liberará a presos palestinos

Tras completar la entrega de rehenes israelíes, las fuerzas de seguridad de la prisión hebreas de Ofer, en Cisjordania, se preparan para liberar a los 250 convictos terroristas palestinos que quedarán en libertad hoy. Además de estos prisioneros, otros 1.718 detenidos de Gaza arrestados durante la guerra serán liberados y devueltos a la Franja desde la prisión de Ketziot, en el sur de Israel.

La mayoría de los prisioneros en cárceles de alta seguridad que serán liberados fueron condenados a cadena perpetua por ataques terroristas con sangre. Todos ellos serán transportados a Cisjordania a través del puesto de control de Beitunia, cerca de Ramala. Siete presos de Jerusalén Oriental serán escoltados por la policía hasta sus hogares, según informan medios palestinos. Otros siete residentes de Jerusalén Oriental serán deportados al extranjero.