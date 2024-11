Según las encuestas actuales, ¿quién cree que tiene más posibilidades de ganar el 5 de noviembre, Harris o Trump?

La verdad es que es demasiado difícil saber quién ganará. Harris lleva una ligera ventaja en las encuestas nacionales, pero está dentro del margen de error. La mayoría de los estados clave están dentro de un punto de un lado o del otro. Esto suponiendo que no haya algún tipo de error sistemático en las encuestas. En 2016 y 2020, las encuestas subestimaron a Trump. Pero en 2022, subestimaron a los demócratas en las elecciones al Congreso. Es posible que vuelvan a subestimar a Trump, o que no tengan en cuenta a los jóvenes que se inclinan por los demócratas. Si tuviera que apostar, creo que Harris ganará por poco, pero no apostaría mucho. Trump ha sido extremadamente errático en la campaña electoral las últimas semanas, y me pregunto si eso podría perjudicarlo con los independientes.

⁠¿Podría repetirse el escenario de 2016, cuando Clinton ganó el voto popular, pero Trump ganó el Colegio Electoral?

Eso siempre es un riesgo en el sistema estadounidense debido al Colegio Electoral, y es más probable cuando la carrera está reñida. Por ejemplo, si Harris aumentara sus márgenes en California, Illinois y Nueva York, y Trump ganara por los pelos en la mayoría de los estados clave, podríamos tener otro 2016.

Si pierde, ¿Trump aceptaría fácilmente su derrota o, como en 2020, llenaría los tribunales con acusaciones de fraude electoral?

No hay ningún escenario en el que Trump pierda y se vaya en silencio. Lleva meses afirmando que le harán trampa, lo que prepara el terreno para volver a impugnar las elecciones. En 2020, nunca logró presentar ninguna prueba creíble de fraude sistemático. No veo ninguna razón para que haya ninguna este año tampoco. Pero eso no le impedirá intentarlo. Dudo que le vaya mejor en los tribunales que en 2020. Perdió todas las demandas que se le presentaron, y la Corte Suprema (con la misma composición partidista) no lo salvó, y no sé si lo harán ahora tampoco. Creo que las mayores preocupaciones son que la Cámara de Representantes encuentre alguna manera de descalificar los votos estatales (basándose en muy poca evidencia) o que el estado en el que pierda se niegue a certificar sus resultados. En ese caso, podría darse un escenario en el que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría en el colegio electoral, lo que luego llevaría todo el asunto a la Cámara de Representantes, donde Trump ganaría. No creo que este sea un escenario probable, pero da miedo.

En un país tan polarizado hoy como lo estaba hace cuatro años, ¿deberíamos temer episodios de violencia como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021?

Ciertamente espero que no. El 6 de enero fue lo más feo que he visto en la política estadounidense en mi vida. Las probabilidades de que se repita lo ocurrido en el Capitolio son bastante bajas. Los archivos de la Corte publicados la semana pasada en relación con la demanda del 6 de enero pusieron de manifiesto lo involucrado que estuvo Trump en el 6 de enero. Incitó a sus partidarios a un frenesí, luego se sentó y no hizo nada durante varias horas mientras atacaban el Capitolio. Esta vez, la seguridad será mucho más estricta, ya que pueden anticipar los problemas, y con Biden en la Casa Blanca, no dudará en reprimir cualquier violencia. No me sorprendería ver violencia esporádica en otros lugares (me preocupan especialmente los lugares de recuento de votos la noche de las elecciones), pero no creo que haya un asalto directo como el que hubo la última vez. Al menos espero que no.