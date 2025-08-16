La primera ministra danesa no cree que Putin quiera la paz y apuesta por una victoria militar

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reaccionado tras la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska. Ha puesto en duda este sábado, que Putin tenga un interés real en alcanzar la paz en Ucrania y ha declarado que ella preferiría una victoria militar sobre Rusia antes que una solución negociada.

El hecho de que los ataques rusos contra objetivos en Ucrania continuasen durante la reunión del viernes "solo se puede interpretar como que (los rusos) tienen previsto seguir con el conflicto", ha afirmado en una comparecencia en Copenhague, en declaraciones citadas por la agencia Ritzau y que recoge la agencia EFE.

La política socialdemócrata ha expresado el temor de que Rusia emplee un posible alto el fuego para reanudar más tarde los ataques con mayor intensidad. "No creo que podamos darle ningún valor a (lo que dice) Putin. No creo que quiera la paz", ha aseverado.

Frederiksen ha abogado,por el contrario, por seguir proporcionando apoyo militar a Ucrania para que el país invadido pueda resistir y gozar de una posición más fuerte en el momento en el que comiencen finalmente las negociaciones. "Admito abiertamente que soy más de los que creen en una victoria militar sobre Rusia, porque, si ellos tienen la voluntad de matar a europeos, nosotros también tenemos que tener la voluntad de defendernos", remachó.

Tras la cumbre del viernes entre Putin y Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que viajará el lunes a Washington y ha declarado su disposición a participar en una cumbre trilateral como la propuesta por el mandatario norteamericano para comenzar a negociar un acuerdo de paz.