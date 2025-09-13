Los hutíes reivindican el lanzamiento contra Israel de un misil con "múltiples cabezas explosivas"

Los rebeldes hutíes han reivindicado este sábado el lanzamiento contra Israel de un misil hipersónico con "múltiples cabezas explosivas" y ha indicado que el objetivo era el área de la ciudad de Tel Aviv, si bien el Ejército israelí ha asegurado que el proyectil ha sido interceptado.

El Ejército de Israel ha indicado en un breve comunicado que "un misil lanzado desde Yemen ha sido interceptado después de que saltaran las alertas aéreas en varias zonas del país", sin más detalles, si bien poco después el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha especificado que se trataba de un misil 'Palestina 2'.

Sari ha manifestado en un comunicado que el proyectil usado era "un misil hipersónico con múltiples cabezas nucleares" lanzado contra "múltiples objetivos sensibles en la zona ocupada de Jafa", en referencia a Tel Aviv. "La operación ha logrado con éxito sus objetivos, gracias a Dios, provocando que millones de sionistas usurpadores huyeran a los refugios", ha agregado.

Así ha manifestado que los yemeníes "no se verán disuadidos por la brutal agresión israelí" y "mantendrán su postura de principios en apoyo al oprimido y hambriento pueblo palestino". "La agresión criminal (de Israel) únicamente les llevará a mostrar más resiliencia, perseverancia y desafío en nombre de Dios y los oprimidos", ha agregado.

"Nuestras fuerzas armadas seguirán llevando a cabo más operaciones en defensa del país, haciendo frente a la agresión y apoyando a nuestros perseverantes hermanos en Gaza hasta que la agresión contra ellos se detenga y el cerco sea levantado", ha zanjado, tal y como ha recogido la agencia yemení de noticias SABA, vinculada a los hutíes.

El ataque ha tenido lugar dos días después de que Israel lanzara una serie de bombardeos contra Yemen que dejaron más de 45 muertos y cerca de 150 heridos. Los hutíes afirmaron que los ataques alcanzaron la sede de dos periódicos, entre otros lugares, matando a más de una decena de periodistas.

El Ejército de Israel resaltó que el ataque fue lanzado en respuesta al disparo de misiles y drones por parte de los rebeldes contra su territorio, cerca de una semana después de matar al primer ministro designado por los hutíes y una decena de ministros en otro bombardeo contra la capital, Saná.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.