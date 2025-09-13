La viuda de Charlie Kirk dice que sus lamentos resonarán en todo el mundo "como un grito de guerra"

La viuda del activista conservador Charlie Kirk, Erika Kirk, pronunció su primer mensaje público luego del asesinato de su esposo el miércoles en la Universidad del Valle de Utah (UVU). Entre lágrimas, aseguró que la misión del fundador de Turning Point USA seguirá adelante: “El movimiento no morirá. Me niego a que eso suceda”.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo mientras hablaba en un evento de su organización estudiantil. El ataque, calificado como un “asesinato político”, conmocionó a la clase política estadounidense y reavivó el debate sobre la violencia política en el país.

Durante su discurso, Erika Kirk agradeció el apoyo de Donald Trump y del vicepresidente JD Vance, a quienes describió como amigos cercanos de su esposo. “Señor Presidente, mi esposo lo amaba y sabía que usted también lo amaba”, afirmó.

La viuda también habló de sus hijos pequeños, de 1 y 3 años, y del impacto devastador de la pérdida en la familia: “¿Qué le dices a una niña de tres años cuando pregunta dónde está su papá?”, se preguntó, visiblemente emocionada.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó el arresto del sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, quien será formalmente imputado el martes. “Queremos justicia para la familia de Charlie Kirk”, señaló.

Más allá del dolor, Erika Kirk insistió en que la lucha de su esposo trasciende lo político y tiene un carácter espiritual: “La guerra espiritual es palpable. Si antes creían que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen ni idea de lo que acaban de desatar”.