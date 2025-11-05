Inquietud y preocupación en el ejército belga: drones desconocidos sobrevuelan una de sus bases

La respuesta institucional no se ha hecho esperar. Ante la creciente oleada de incursiones de drones en puntos estratégicos de Europa, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar un sistema antidrones de defensa unificado. La propuesta busca dar una solución conjunta y coordinada a un problema que ya no entiende de fronteras y que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras clave del continente.

De hecho, la inquietud en Bruselas se enmarca en un contexto de alta tensión. Estonia y Polonia ya han mantenido consultas formales con la OTAN a raíz de episodios similares en su espacio aéreo, algunos protagonizados por drones y cazas rusos. Este factor subraya la dimensión geopolítica de la amenaza, elevando el nivel de alerta entre los socios comunitarios y militares.

En este sentido, el detonante más reciente que ha hecho saltar todas las alarmas ha tenido lugar en Bélgica, donde la base militar de Kleine-Brogel fue sobrevolada por aparatos no tripulados durante tres noches consecutivas. El ministro de Defensa del país no ha dudado en tildar el suceso de una clara misión de espionaje, un extremo que ha motivado la apertura de una investigación formal para esclarecer su origen y alcance, según informa el medio BBC. Esta clase de misiones de espionaje son cada vez más factibles gracias a la miniaturización de la tecnología, como demuestra el dron del tamaño de un mosquito que podría ser clave en operaciones militares y que resulta prácticamente indetectable.

El caso belga no es un incidente aislado

Por otro lado, la gravedad de los hechos en Kleine-Brogel se vio acentuada por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para neutralizar la amenaza. A pesar de que el ejército belga desplegó un helicóptero con la misión de interceptar los drones, la maniobra resultó completamente infructuosa. Los aparatos pusieron rumbo a los Países Bajos y se perdieron sin poder ser identificados, lo que añade una notable complejidad a las pesquisas por su carácter transfronterizo.

Asimismo, las autoridades belgas han confirmado que estos avistamientos no son un hecho puntual. Se han registrado incursiones parecidas en otras bases militares del país, así como en las inmediaciones de los aeropuertos de Ostende y Amberes. Esta pauta de actuación sugiere una operación coordinada y se suma a una preocupante tendencia a nivel continental, con incidentes similares reportados en el aeropuerto de Múnich, en Alemania, y en diversas localizaciones de Dinamarca, lo que confirma la escala del desafío para la seguridad europea.