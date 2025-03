Irlanda considera poner fin a una tradición histórica porque tocar los pechos a la estatua de Molly Malone es "machista" y "sexista"

Irlanda es uno de los países que más tradiciones antiguas y longevas mantiene. Sus ciudades representan todos los años algunas festividades en relación a estas, como es el conocido Día de San Patricio, que ya es internacional pero su gran esencia se vive en lugares como Dublín, la capital. La ciudad irlandesa también tiene otra tradición con un fuerte legado histórico, en relación a su independencia. Se trata de la estatua de Molly Malone, una de las esculturas más famosas del país. Pero la polémica ha saltado después de que las autoridades irlandesas quieran acabar con la tradición de que "cualquier persona que le toque los pechos a la mujer tendrá buena suerte" por considerarla "machista" y "sexista".

Lo cierto es que la tradición de tocar los pechos de la estatua de Molly Malone es Dublín es una costumbre que ha generado controversia, pero también ha desgastado la escultura. Se trata de un icono de Dublín cuya ubicación está en la calle Suffolk, junto a la iglesia de San Andrés y cerca del Trinity College. La figura representa a una mujer del siglo XVII que vendía pescado de día y trabajaba como prostituta de noche.

Fue la artista Jeanne Rynhart la esculpió en 1988 para celebrar el centenario de la canción de Molly Malone. La tradición, asimismo, consiste en tocarle uno de los pechos a la estatua, los cuales lucen predominantes al representar a una mujer de hace unos siglos, con vestidos de la época y posible corsé.

¿Es "machista" la tradición de tocar los pechos a la estatua de Molly Malone como denuncian los activistas? La polémica que ha saltado en Irlanda

Así, miles de turistas y locales tocan los pechos de la estatua, pero el Ayuntamiento de Dublín se ha cansado de esta situación. Además de ver un notable desgaste de la estatua, las autoridades irlandeses están considerando la petición de un activista que ha creado una campaña de concienciación, que aparece sobre todo después de la celebración del Día de San Patricio, cuando miles de turistas visitaron la estatua, y en base a la tradición, visitan la estatua y tocan sus pechos.

En febrero del año pasado, Tilly Cripwell, una cantante callejera, emprendió una campaña para tomar medidas contra estas acciones, y según publicó a The Irish Times, se había cansado de ver cómo los turistas reducían a Molly Malone "a algo para cosificar, ridiculizar y burlarse", al tocarle los pechos.

Por otro lado, en el programa Good Morning Ulster de la BBC, explicó que "le afectó tanto que tuve que ponerle fin". "El hecho de que este icono esté inmortalizado en una estatua, pero reducido a sus pechos me parece totalmente erróneo". Así, consiguió unas "reuniones productivas" con el Ayuntamiento de Dublín para que la estatua situada junto a la Iglesia de San Andrés pueda restaurarse por la notable decoloración de sus pechos, junto con una placa conmemorativa que explique su legado.

"Que la mayoría de la gente le tocara los pechos para tener buena suerte, es una tradición misógina", dijo Cripwell al considerar que si estas acciones se las hicieran al David de Miguel Ángel serían actos inapropiados y ofensivos y no "tradicionales".

Otras campañas que tienen lugar desde hace años. En 2023, organizaciones como Empower Her Voice, realizaron operaciones para intervenir los actos de los transeúntes. La campaña, dirigida en 2023 por Esme Dunne, dejó los mensajes de "no me toques" y "manosear no trae suerte" en el suelo junto a la estatua.