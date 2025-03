Una española en Irlanda desvela cómo se cobra allí el paro : “Antes había inmigrantes que se iban a sus países…”

El paro es una prestación económica que se concede, durante un tiempo determinado, a un trabajador que se ha quedado sin empleo. En España se puede cobrar un máximo de 720 días de prestación, siempre que se tengan a partir de 2.160 días de cotización. Tal y como establece la página web de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realiza el pago de la prestación el día 10 de cada mes, y en caso de ser festivo, el siguiente día hábil de cada mes.

Se trata de una ayuda que se entrega a mes vencido, aunque los bancos pueden modificar las fechas. El papel de los bancos es clave porque en España son los encargados de hacer llegar la prestación a las personas que les corresponde. Aquí tenemos totalmente normalizado que esto ocurra así. Sin embargo, el proceso no es igual en todos los países. Una española que vive en Irlanda ha desvelado con un vídeo en TikTok cómo se cobra allí.

Así se cobra el paro en Irlanda

"Acompañadme a recibir el paro en Irlanda", comienza el vídeo mientras pasea por la calle. "Resulta que aquí el paro es en metálico", revela sorprendentemente. Da más detalles sobre el funcionamiento: "Tienes que elegir una oficina de correos para ir todas las semanas a por el paro que te corresponda", afirma. Esta última parte es casi tan llamativa como cobrarlo en efectivo. Tener que ir cada semana a por la prestación parece poco efectivo por el tiempo que se pierde, pero tiene una explicación.

"Me han dicho que esto antes no era así", desvela mientras se sube al transporte público. Posteriormente, la española comunica cuál fue el motivo del cambio: "Había mogollón de inmigrantes que cuando les daban el paro se iban a sus países, entonces empezaron a hacerlo en metálico". "Estoy nerviosa chicos, me siento como en los 1900s", bromeaba antes de entrar en la oficina. Una vez entra sigue grabando y se ve cómo es atendida y cómo la empleada le va dando los billetes, uno a uno y la mayoría de 50 euros. "Qué fuerte", reaccionó al salir tras recoger su prestación. "A mí me pareció súper curioso", recalcaba. Para terminar, la española explicó que se quedó en paro durante dos semanas, pero que ya ha vuelto a encontrar trabajo.

¿Puedo cobrar el paro de Irlanda si vuelvo a España?

Hay personas que tienen derecho a esta prestación, pero deciden volver a España durante el periodo en el que la tienen que cobrar. La gran duda es si se puede seguir cobrando en nuestro país. El Ministerio de Trabajo y Economía Social responde: "Los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Seguridad Social permiten la movilidad de los titulares de una prestación por desempleo dentro de los Estados miembros de la Unión. En consecuencia, puede solicitar que le continúen abonando la prestación mientras está en España buscando trabajo". Eso sí, también añade que hay que cumplir las siguientes condiciones: