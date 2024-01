"Israel no tiene una estrategia ni visión clara sobre cómo sería un escenario de posguerra"

- ¿Por qué está creciendo el sentimiento pacifista y antiguerra contra Hamás en el pueblo de Israel? ¿Cree que representa una amenaza para Netanyahu?

- Israel ha desplegado sus fuerzas militares más letales contra sus enemigos en Gaza y en todo Oriente Medio desde los ataques del pasado 7 de octubre. Ha arrasado gran parte de Gaza e infligido daños a Hamás y sus aliados en la región: Hizbulá, las fuerzas iraníes, el Gobierno sirio y las milicias alineadas con Irán en Irak. Ha contado con la ayuda de las fuerzas estadounidenses en Irak y el Mar Rojo, que han lanzado importantes ataques contra los hutíes en Yemen. No obstante, los misiles de Hamás y Hizbulá siguen apuntando a Israel, Hamás conserva fuerza en Gaza, los hutíes atacan el transporte marítimo israelí e internacional, y Hamás todavía tiene más de 100 rehenes israelíes. De hecho, los únicos rehenes israelíes que regresaron a casa fueron entregados como parte de un acuerdo diplomático negociado por Qatar. En líneas generales, estas condiciones plantean preguntas fundamentales para los activistas contra la guerra en Israel sobre la estrategia israelí y sobre Netanyahu en particular. Es el hombre que siempre se ha calificado a sí mismo como el mayor protector de Israel: la única persona que podría mantener a los israelíes seguros en una región hostil, y guiar la difícil y necesaria diplomacia para que Israel alcance sus objetivos nacionales.

- ¿Considera que la solución de dos Estados, propuesta por EE UU a Israel, es una buena alternativa para poner fin al conflicto?

- La comunidad internacional, especialmente los principales Estados occidentales y sus socios en el mundo árabe, creen que la solución de dos Estados es la única solución viable al conflicto entre israelíes y palestinos. Las naciones árabes ricas productoras de energía han vinculado (a) medidas para normalizar los vínculos con Israel y (b) proporcionar fondos para reconstruir Gaza a un proceso viable que conduzca a una solución de dos Estados donde los palestinos tengan un Estado viable. Esa segunda condición es sumamente importante porque gran parte de Gaza está destruida y gran parte de la población se enfrenta a condiciones cercanas a la hambruna.

El principal problema es que las encuestas muestran que el 25% de los israelíes apoyan la creación de un Estado palestino independiente, mientras que el 65% se oponen a ella. Esto es lo opuesto a lo que era hace una década, cuando el 61% de los israelíes apoyaban un Estado palestino independiente mientras que el 30% se oponían a él. A esta complicada situación se suma el hecho de que más de 200.000 israelíes del norte y del sur del país siguen desplazados y en viviendas temporales y no regresarán a sus hogares a menos que crean que no serán atacados por Hizbulá o Hamás.

Dadas estas condiciones, los políticos israelíes, empezando por el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuentan con un fuerte incentivo para oponerse a la solución de dos Estados. Y Netanyahu, que afronta una serie de otros problemas políticos que no tienen nada que ver con la guerra, ha dejado claro que rechaza una solución de dos Estados. También cabe la posibilidad de que Netanyahu podría estar esperando a ver qué sucede con Biden, con la esperanza de lograr un mejor acuerdo con un nuevo presidente de EE UU en el caso de que Biden salga derrotado el próximo mes de noviembre.

- ¿Se ha metido Israel en una larga guerra de la que no sabe cómo salir?

- Desde el principio, Israel ha declarado que su objetivo es aniquilar a Hamás y traer a sus rehenes con vida a casa. Más allá de eso, Israel no tiene una estrategia de salida ni una visión clara de cómo sería un escenario de posguerra, excepto que no quiere que la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Cisjordania y reconoce a Israel, tome nuevamente el control de Gaza. Esa condición también contradice las demandas de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, quienes aseguran que una Autoridad Palestina reformada es clave para el futuro de Gaza. Para complicar aún más las cosas está el hecho de que al final de la guerra probablemente se crearía una comisión de investigación, como la que siguió a la guerra árabe-israelí de 1973 (guerra de Yom Kipur), que podría llevar a que se formulen algunas preguntas bastante incómodas sobre las acciones de los líderes de Israel antes de los ataques del 7-O. Netanyahu probablemente no recibiría con agrado tales preguntas. En definitiva, no queda claro cómo terminará la guerra y cómo Israel podrá retirarse de Gaza a corto plazo.