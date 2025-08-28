Un turista se da un baño en la Fontana de Trevi y acaba detenido por la policía

La emblemática Fontana di Trevi en Roma se convirtió en el escenario de un inesperado suceso el pasado miércoles cuando un turista se sumergió en sus aguas cristalinas. El joven, cuya identidad permanece sin revelar, fue interceptado rápidamente por las autoridades italianas ante la mirada atónita de los numerosos visitantes presentes en ese momento.

Lukas Vöhser, un estudiante de ingeniería mecánica, fue testigo directo del acontecimiento mientras documentaba el monumento. «Justo en el momento en que grababa el vídeo, observé cómo el individuo se lanzaba al agua», declaró el joven al medio inglés Metro, quien presenció cómo la policía intervino apenas cinco segundos después.

El incidente no representa un hecho aislado. Anteriormente, en febrero de 2025, otro turista proveniente de Nueva Zelanda fue sancionado con una multa de 500 euros por una acción similar, sugiriendo las autoridades que probablemente estar afectado por el alcohol le llevó a cometer esos actos.

Un llamamiento a la perservación del patrimonio cultural

La Fuente de Trevi, inaugurada en 1762, constituye un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad de la capital italiana, donde tradicionalmente los visitantes lanzan monedas esperando que sus deseos se hagan realidad. Conscientes de su creciente popularidad, las autoridades locales han implementado recientemente un sistema de control de afluencia que limita el ingreso a 400 personas simultáneamente.

La policía de Roma ha reiterado la importancia de respetar las normativas del monumento. Las regulaciones son tajantes: está prohibido bañarse, ingresar al agua o sentarse en los bordes de la fuente.