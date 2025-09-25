Jimmy Kimmel alcanza los índices de audiencia más altos de la década tras ser vetado por Trump

Jimmy Kimmel, conductor del programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, registró el martes su audiencia más alta en una década, según informó Disney. El regreso del comediante a la pantalla se produjo tras una semana de suspensión impuesta por la cadena ABC, propiedad de Disney, debido a comentarios realizados por Kimmel tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk el 10 de septiembre.

La suspensión fue ejecutada luego de que funcionarios del gobierno de Donald Trump amenazaran con retirar las licencias de transmisión de las estaciones locales que emitían el programa. Sin embargo, tras una fuerte reacción pública y críticas incluso de aliados del presidente, la decisión fue revertida y Kimmel regresó al aire el 23 de septiembre.

En su regreso, Kimmel ofreció un monólogo en el que calificó la amenaza gubernamental como “antiamericana” y defendió la libertad de expresión. “Un gobierno que intenta silenciar a un comediante que al presidente no le gusta es antiamericano”, afirmó ante su audiencia.

A pesar de que el programa estuvo ausente en casi una cuarta parte de los hogares estadounidenses debido a boicots de algunas estaciones locales, los primeros datos indican que más de seis millones de personas sintonizaron el regreso de Kimmel, lo que representa una cifra récord para el programa en los últimos diez años.