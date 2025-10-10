Jimmy Kimmel dice tras su suspensión temporal que invitaría a Trump a su programa "sin dudarlo"

Jimmy Kimmel ha manifestado su disposición a invitar a Donald Trump a su programa Jimmy Kimmel Live! durante una intervención en el evento Bloomberg Screentime, celebrado en Hollywood. El presentador, que regresó recientemente a la pantalla tras una suspensión temporal impuesta por ABC y Disney, ha asegurado que “le encantaría tener” al mandatario como invitado. “No me interesaría tener al presidente de la FCC [el regulador audiovisual estadounidense], pero sí me encantaría tener a Trump. Se lo preguntaré algún día”, ha dicho.

La suspensión del programa se produjo a mediados de septiembre, después de que Kimmel realizara comentarios sobre el tiroteo del influencer conservador Charlie Kirk, lo que desató una fuerte reacción política y mediática. Tras las críticas, los grupos de comunicación Nexstar y Sinclair retiraron temporalmente el espacio de sus emisiones. Además, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que se podrían tomar medidas contra Kimmel si las cadenas no modificaban su comportamiento editorial.

Durante ese periodo, Trump celebró públicamente la suspensión del presentador, a quien calificó de “poco gracioso y sin talento”, y afirmó que había sido “despedido” por sus “bajos índices de audiencia”. Sin embargo, Kimmel regresó al aire el 22 de septiembre, después de que Disney y ABC revocaran la decisión a raíz de las reacciones negativas del público y de la cancelación masiva de suscripciones a Disney+.

El regreso de Jimmy Kimmel Live! y la reacción del presentador

Kimmel ha explicado que durante la suspensión pensó que su programa había llegado a su fin, al recibir de parte de los ejecutivos de Sinclair una lista de exigencias que incluía una disculpa pública y una donación a una organización vinculada a Charlie Kirk, condiciones que rechazó. “Pensé: ‘Ya está, se acabó’. Se lo dije a mi esposa convencido de que no volveríamos al aire”, ha relatado.

Una semana después, el programa reanudó su emisión y recuperó sus espacios en las estaciones afiliadas. Según Kimmel, su primer episodio tras el regreso “salió tan bien como podía esperarse” y le permitió abordar abiertamente lo ocurrido. “Sabía que no sería perfecto, pero lo importante para mí era explicar lo que había dicho y lo que intentaba decir”, ha indicado.

El presentador, ganador de varios premios Emmy, ha insistido en su intención de mantener la sinceridad en su programa, incluso frente a las controversias. Al ser preguntado sobre la posibilidad de tener a Trump como invitado, ha reiterado su interés y ha asegurado que no descarta una futura conversación en el plató, lo que cerraría uno de los capítulos más tensos entre ambos.