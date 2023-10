Una joven relata que dos inmigrantes árabes intentaron violarla en Italia

Milán se ha convertido en la ciudad más peligrosa de Italia estos últimos años. Según datos del Ministerio del Interior italiano, la capital de la región de Lombardía ha registrado más de 8.000 robos callejeros en 2023, lo que supone un crecimiento de las denuncias de un 3,5%. En la lista le siguen las ciudades de Roma, Rímini, Bolonia, Florencia y Turín, respectivamente.

Según denuncian muchos ciudadanos italianos, esto se debe al poco control que existe en relación a la inmigración masiva.

En las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales el vídeo de una joven italiana en el que relata haber sido perseguida por dos inmigrantes de origen árabe que intentaron violarla.

"Estaba en el centro de Milán, esperando en un semáforo y de repente, vi dos personas no europeas muy mal vestidas. Se veía que no eran buenas personas. Empezaron a señalarme y a gritarme. Yo estaba paralizada y asustada. El semáforo estaba en rojo y vi que había un taxi que estaba viniendo hacia mi dirección. Me moví al otro lado de la carretera y le grité al taxista para que parase. Estas dos personas comenzaron a perseguirme y siguieron gritándome en una lengua que parecía árabe. No sabía qué hacer. Por suerte, el taxista paró y pude subirme dentro. Si el taxista no hubiera parado me habrían robado y violado, seguramente", cuenta la joven.

Las reacciones por parte de usuarios en redes han sido varias, aunque algunos cuestionan la veracidad de la historia. “Tenemos que deportar a todos los inmigrantes ilegales inmediatamente”, publicaba uno. “¿La creéis?”, se preguntaba otro.